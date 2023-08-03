　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖捐肝孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人慘了...5罪起訴

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖4月26日發生觀光客圍毆當地人的行車糾紛事件，洪姓男子遭王姓男子等8人(6男2女)觀光客拖下車圍毆，導致腦震盪多處外傷，且肺部出血視線模糊。警方獲報後將觀光客一行人逮捕送辦。澎湖地檢署8月1日偵結，其中5人涉及5罪犯行明確，被依妨害秩秩序等5罪提起公訴。

▲▼澎湖6遊客「安全帽猛砸」在地人！民宿拒收趕走　鄉親氣炸島上找人。（圖／翻攝臉書）

▲王姓男子等遊客，將洪姓男駕駛拖下車圍毆。（圖／民眾提供）

該起事件發生於4月26日中午，洪姓男子開自小客車從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，不慎擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同友人共6人，在路口直接痛毆渾身是傷被送醫。王等人行兇畫面被PO上網後引發民眾撻伐，而被害人的姐姐更控訴，弟弟先前才捐肝救父，身體還沒完全康復，竟然只因為小擦撞，慘遭對方圍毆。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝、臉書）

王男解釋，當時朋友與對方駕駛發生糾紛，先是請白車駕駛下車，但對方卻不為所動，友人擔心對方肇逃，才會強行把人拉下車，並有後續事件發生。他也向澎湖鄉親鞠躬道歉，但他強調自己並沒有動手，同時也是受害者，希望監視器畫面能還他清白。

事後王男一行人從澎湖搭機返回台灣，其中一名女子步出機場時，被採訪時還比YA等行為，畫面曝光後讓澎湖在地人無法接受憤憤不平。

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲觀光客毆打澎湖在地人，其中自稱單親媽媽的女子返台面對鏡頭時，還比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢方指出，今年4月發生在澎湖縣馬公市東衛地區的遊客於街頭施用暴力案件，經詳盡調查後，於8月1日偵查終結，將林姓、2名江姓、郭姓、王姓等5人提起公訴，另名林姓被告不起訴處分。

檢方表示，訊問案發在場之所有被告、證人與洪男、詳細勘驗現場監視錄影畫面，並親赴案發現場進行實地履勘、蒐集必要物證後，認被告王男等5人確有將機車停放於洪男汽車周邊，刻意阻擋洪男駕車離去，再以安全帽毀損洪男汽車擋風玻璃、駕駛座車窗，強行將洪男拉出車外拖行，並出手毆打洪男等行為，更造成現場用路人難以通行之公眾交通安全風險。

▲▼ 洪男住院畫面。（圖／翻攝自Facebook／陳慧娟）

▲洪男是澎湖仁醫侯武忠遺孀陳慧娟的學生，陳慧娟到醫院探視。（圖／翻攝自Facebook／陳慧娟）

檢方認為被告王男等5人分別涉犯刑法聚眾妨害秩序、公共危險、強制、傷害、毀損5罪，將他們提起公訴。至於另名林姓被告，因為案發時只是單純停留現場，全程均未參與犯行，亦無助勢之行為，獲不起訴處分。

ET快訊
獨／林采緹控遭「舔耳摸全身」：我一輩子的陰影
快訊／澎湖孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人全起訴
颱風來了也要載！　LINE推「7款免費貼圖」
飛彈基地爆炸恐怖傷勢！　他全身90%燒燙傷插管
放颱風假卻沒風雨？　專家曝原因
快訊／威秀影城「雙北地區」17點暫停營業！
日女議員當過AV女優！　「過激影片」被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內2人緊急逃生

員工開老闆的賓士自撞影片曝！　直播主胡凱彬：不敢再借他了

澎湖捐肝孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人慘了...5罪起訴

誆投資清冠一號穩賺不賠　中藥行闆娘詐客戶百萬被起訴

好友譏「借車不還喔」　新北男惱羞當妻面拔槍！2警圍捕受傷

媽祖遶境陣頭鬥毆！竹聯明仁會成員幹的　警逮10人抄出囂張制服

九鵬基地爆炸恐怖傷勢曝光！　他「全身90%」深2度燒燙傷插管

男登太平山失聯10天！家屬「懸賞20萬」：無論如何都要帶他回家

通緝犯缺錢...暗巷偷輪胎變賣　9人座廂型車超倒楣「4輪全沒了」

養機台卻被別人「整碗端走」　高雄男持棍痛毆還逼簽本票

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內2人緊急逃生

員工開老闆的賓士自撞影片曝！　直播主胡凱彬：不敢再借他了

澎湖捐肝孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人慘了...5罪起訴

誆投資清冠一號穩賺不賠　中藥行闆娘詐客戶百萬被起訴

好友譏「借車不還喔」　新北男惱羞當妻面拔槍！2警圍捕受傷

媽祖遶境陣頭鬥毆！竹聯明仁會成員幹的　警逮10人抄出囂張制服

九鵬基地爆炸恐怖傷勢曝光！　他「全身90%」深2度燒燙傷插管

男登太平山失聯10天！家屬「懸賞20萬」：無論如何都要帶他回家

通緝犯缺錢...暗巷偷輪胎變賣　9人座廂型車超倒楣「4輪全沒了」

養機台卻被別人「整碗端走」　高雄男持棍痛毆還逼簽本票

他老是「不夠硬、做一半軟掉」　醫警告「2大國民病」害GG抬不起頭

福原愛傳有「演藝圈大佬」撐腰！　橫濱男正宮心碎：她一直在說謊

點亮創意金頭腦　嘉藥主辦綠點子國際發明暨設計競賽

大牙突大動作PO「截圖公告文」！ 親上火線打臉：開始出現了

53歲「月亮公主」近況曝光！　露面洩超狂「凍齡仙女樣」

快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內2人緊急逃生

金溥聰砲打黨內遭批！　急致電朱立倫「斥外界放話挑撥離間」

員工開老闆的賓士自撞影片曝！　直播主胡凱彬：不敢再借他了

U12／雙響+滿壘拆彈！日本隊長英雄命　喊台灣芒果冰NO.1

6水庫逼近滿水位！石門水庫蓄水率98％　水利署發布放流警戒

社會熱門新聞

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

快訊／九鵬飛彈基地爆炸　2人嚴重燙傷

即／嘉義深夜重大車禍！1死2傷

邱莉莉辱警「沒路用、幹O娘」　遭判拘役30日

無照男開賓士載妹撞民宅　車主是知名直播主

台南善化男深夜頭部中彈　濺血陳屍車內

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

快訊／北市士林區大樹倒塌　雙向緊急管制

颱風還沒來基隆先淹水！老闆開店「水衝出來」

快訊／卡努襲台新莊颳強風！工地鷹架遭吹落

獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆說話了

花蓮男遭鄰居毆打「抓去撞車」　搶救2天拔管亡

最辣輔導長親密片外流源頭成謎　2軍人否認檢方簽結

更多熱門

相關新聞

騎車沒戴安全帽遭攔查　被搜出K他命硬拗「肝藥」

騎車沒戴安全帽遭攔查　被搜出K他命硬拗「肝藥」

北市中山警分局員警22日凌晨4時許，於林森北路上見到1名機車騎士未戴安全帽，上前盤查過程，發現男子神情緊張，立刻追問是否有違禁品，男子將包包打開給警員檢查，警員發現裡面有可疑藥粉袋，男子辯稱是「肝藥」，但經過試劑檢測發現竟呈現3級毒品反應。

夫澎湖車禍過世　妻手機挖出「偷情史」怒告小三

夫澎湖車禍過世　妻手機挖出「偷情史」怒告小三

丁特批狗都不吃澎湖1500元燒烤

丁特批狗都不吃澎湖1500元燒烤

澎湖外垵漁港吊掛沈船　重創養殖業

澎湖外垵漁港吊掛沈船　重創養殖業

鐵皮遭颱風吹塌擋門！獨居伯被困求助消防

鐵皮遭颱風吹塌擋門！獨居伯被困求助消防

關鍵字：

澎湖觀光客安全帽孝子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

NONO交保憲哥要他道歉

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面