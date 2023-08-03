澎湖捐肝孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人慘了...5罪起訴

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖4月26日發生觀光客圍毆當地人的行車糾紛事件，洪姓男子遭王姓男子等8人(6男2女)觀光客拖下車圍毆，導致腦震盪多處外傷，且肺部出血視線模糊。警方獲報後將觀光客一行人逮捕送辦。澎湖地檢署8月1日偵結，其中5人涉及5罪犯行明確，被依妨害秩秩序等5罪提起公訴。

▲王姓男子等遊客，將洪姓男駕駛拖下車圍毆。（圖／民眾提供）

該起事件發生於4月26日中午，洪姓男子開自小客車從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，不慎擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同友人共6人，在路口直接痛毆渾身是傷被送醫。王等人行兇畫面被PO上網後引發民眾撻伐，而被害人的姐姐更控訴，弟弟先前才捐肝救父，身體還沒完全康復，竟然只因為小擦撞，慘遭對方圍毆。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝、臉書）

王男解釋，當時朋友與對方駕駛發生糾紛，先是請白車駕駛下車，但對方卻不為所動，友人擔心對方肇逃，才會強行把人拉下車，並有後續事件發生。他也向澎湖鄉親鞠躬道歉，但他強調自己並沒有動手，同時也是受害者，希望監視器畫面能還他清白。

事後王男一行人從澎湖搭機返回台灣，其中一名女子步出機場時，被採訪時還比YA等行為，畫面曝光後讓澎湖在地人無法接受憤憤不平。

▲觀光客毆打澎湖在地人，其中自稱單親媽媽的女子返台面對鏡頭時，還比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢方指出，今年4月發生在澎湖縣馬公市東衛地區的遊客於街頭施用暴力案件，經詳盡調查後，於8月1日偵查終結，將林姓、2名江姓、郭姓、王姓等5人提起公訴，另名林姓被告不起訴處分。

檢方表示，訊問案發在場之所有被告、證人與洪男、詳細勘驗現場監視錄影畫面，並親赴案發現場進行實地履勘、蒐集必要物證後，認被告王男等5人確有將機車停放於洪男汽車周邊，刻意阻擋洪男駕車離去，再以安全帽毀損洪男汽車擋風玻璃、駕駛座車窗，強行將洪男拉出車外拖行，並出手毆打洪男等行為，更造成現場用路人難以通行之公眾交通安全風險。

▲洪男是澎湖仁醫侯武忠遺孀陳慧娟的學生，陳慧娟到醫院探視。（圖／翻攝自Facebook／陳慧娟）

檢方認為被告王男等5人分別涉犯刑法聚眾妨害秩序、公共危險、強制、傷害、毀損5罪，將他們提起公訴。至於另名林姓被告，因為案發時只是單純停留現場，全程均未參與犯行，亦無助勢之行為，獲不起訴處分。