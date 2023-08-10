蘇丹停屍間爆滿！　首都街頭數千具遺體腐爛





▲蘇丹戰亂，活人流離失所，死人曝曬街頭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇丹內戰爆發至今近4個月，首都喀土穆的停屍間容納量已經超過上限，導致夏天豔陽下，數千具遺體放任在街頭腐爛、分解。醫護人員示警，情況繼續下去將會惡化，霍亂疫情會隨之爆發。

CNN報導，國際組織「救助兒童會」（Save The Children）8日指出，喀土穆的停屍間容納量已經來到「突破點」，除了街頭數以千計的遺體因送不進停屍間而在太陽底下腐爛，因為持續停電，就連停屍間內的遺體也開始腐爛。

蘇丹正規軍蘇丹武裝部隊（SAF）與「快速支援部隊」（RSF）在4月中爆發戰事，雙方都想全面控制首都喀土穆，但至今仍僵持不下。

聯合國人道事務協調廳7月指出，這場衝突截至7月11日，已導致至少1105人死亡、1萬2115人受傷，不過該機構也表明，「實際死亡人數多得多」。

死傷當中，至少435名兒童死亡、至少2025名兒童受傷，根據聯合國統計，平均每小時就有一名兒童被殺害或是受傷。

「救助兒童會」警告，在不斷堆疊增加的遺體、嚴重水資源短缺、衛生與環境服務停止運作等一系列可怕的事實間，綜合成一個令人害怕的情況，首都霍亂爆發的可能性與恐懼也急遽升高。

瘟疫總是伴隨戰爭而來，疫情在戰區出現，並隨著受汙染的水源擴散。蘇丹的霍亂疫情通常隨著每年6月開始的雨季出現增長，但由於近期公共衛生實驗室停止運作，將使得國家難以控制危機爆發的規模。

若在未能接受任何治療的情況下，霍亂可以在數小時後置人於死，而喀土穆與其他地區的大部分醫院都關閉了。蘇丹的醫護人員示警霍亂即將爆發。