恆春警分局長黃文智郵局宣導打詐　巧遇民眾匯款17萬…成功攔阻

▲恆春警分局長黃文智到金融機構宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為打擊詐欺犯罪，恆春警分局啟動金警聯手阻詐，向第一線接觸民眾的金融機構教導識詐技巧、並建立聯繫管道，分局長黃文智於9日到車城郵局宣導阻詐時，剛好遇到1位蔡姓男子欲匯款17萬元投資理財，成功勸阻對方匯款，避免他被騙。

恆春警分局長黃文智於8月9日率隊前往轄內車城郵局、車城農會及恆春郵局，親自向機構主管及行員宣導，分析常見詐欺手法，並提升行員識詐能力，分辨民眾是否遭詐，以期能及時攔阻匯款。

在車城郵局時，剛好遇到蔡姓男子欲匯款17萬元，行員詢問其原因，蔡男表示網路認識投資理財老師，對方保證一定獲利，要求其匯款17萬元；行員見警方宣導反詐騙，旋即運用關懷提問技巧，當場發現民眾受騙，成功攔阻他被騙，讓恆春警方的宣導成效立竿見影，成為最好的案例教育。

黃文智表示，近期轄內高發詐欺類行為假投資、假交友及假分期付款三種，其中假投資件數最多，詐騙集團假稱代為操作虛擬貨幣為由，讓民眾提領或匯款大筆現金，並教民眾欺騙行員的關懷提問以掩飾詐騙過程，本分局將持續與金融機構聯合，加強宣導並共同防制詐騙案件發生，以保護民眾財產安全。