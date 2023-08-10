首都憲兵擬擴編至1.1萬人　退役少將見「1事」嚇壞

記者黃翊婷／綜合報導

主責首都衛戍的憲兵部隊擬大幅擴編至1萬1000人，陸軍退役中將帥化民曾直言，如今擴編憲兵，連保警也擴充，目的就是當督戰隊。退役少將、前戰爭學院教官栗正傑甚至拿出美國前總統川普舉例，指稱川普落選時白宮曾發生暴動，「會不會因應白宮有這種狀況，所以叫憲兵進來」、「憲兵增加這麼多人，不是對敵人，是對自己人」。

▲首都衛戍憲兵將擴編至1萬1000人。（資料照／記者林敬旻攝）

栗正傑在9日播出的政論節目「新聞大白話」中認同帥化民的觀點，他提到，自己剛畢業的時候，台北市仍有軍隊駐守，他被分派去駐守福和橋、台北水場，但是那個時候有人覺得軍隊守在首都裡面會影響國際觀瞻，會讓人有戒嚴、軍管的感覺，所以把軍隊改成憲兵進駐，台北市的維序部隊則移防到林口負責外圍守備。

栗正傑表示，當時他們在台北市不是操練怎麼殺敵，是在操練鎮暴，「鎮暴是對誰？就是對抗議的老百姓」，他到現在還記得鎮暴操，如果哨音一響還推不動，下一個動作就是上刺刀，槍口向前戳。

至於總統蔡英文為何會叫5000多個憲兵進入台北市，栗正傑推測，因為美國前總統川普落選時，白宮曾發生暴動，「會不會因應白宮有這種狀況，所以她叫憲兵進來？」萬一明年大選發生類似事件，這些憲兵就能支援警察，警察在第一線，憲兵在第二線，警察被衝破就是憲兵上，「憲兵增加這麼多人，不是對敵人，是對自己人」。

不過，對於憲兵兵力大幅擴編一事，憲兵指揮部7日曾表示，這是考量到敵情威脅，依國防部兵役制度轉換，兵力結構採逐年調整規劃，建置可恃戰力，感謝各界對建軍備戰工作的關心與支持，未來將持恆落實戰訓整備，強化衛戍作戰效能。