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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國軍重砲射擊操演　驗證砲兵精實戰力

軍聞社／記者卓以立、黃劭恩臺中、新竹9日電

國軍第五作戰區9日於臺中清水番仔寮及大甲溪南岸實施112年「重砲射擊操演」，砲兵部隊操作M110A2及M109A2自走砲進行實彈射擊，官兵戰志高昂，發揚砲兵強大火力，藉射擊提升火砲操作戰技，驗證指管機制。

重砲射擊由陸軍58砲指部砲一營、砲二營及裝甲586旅砲兵營，分別實施M110A2及M109A2自走砲實彈射擊演練，過程區分「長拉火單砲翼次射」、「第一線及第二線分別齊放」，部隊順利完成各階段的射擊任務，展現砲兵精實戰力，與捍衛家園的使命與決心。

58砲指部砲二營營長李中校表示，整備期間，於駐地進行單砲教練與組合訓練，使每一位官兵都能提升個人本職學能，熟稔射擊流程，此次重砲射擊任務，每位官兵都克盡職責，發揮團隊精神，砲兵部隊絕對有信心、有能力，擔負守土衛國重任。

第三作戰區重砲射擊　砲兵部隊展現堅實戰力

同日國軍第三作戰區112年「重砲射擊操演」也在新竹坑子口訓場展開例行性實彈射擊訓練，官兵展現熟練動作操作火砲武器，依想定狀況完成射擊任務，藉以驗證火力協調機制與砲兵部隊射擊訓練成果。

重砲射擊操演上午依計畫準時執行，砲兵第21指揮部、542旅及269旅所屬砲兵營，模擬敵情狀況，M109A2自走砲、155榴砲依命令進行射擊；參演官兵們在「射指、測量、觀測、通信、砲班」配合下，以熟稔流暢的射擊程序，向目標區投射火力，完成此次實彈射擊操演。

操演過程中，操演指揮部評比選出績優單位，並由21砲指部指揮官姚少將為砲班成員別上紀念臂章，對他們優異的表現表達肯定，使參演的官兵不僅在訓練中強化戰力，心裡也獲得滿滿的成就感與榮譽。

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