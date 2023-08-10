台灣很多人都會喝　年輕人1飲料「連喝1個月」慘換腎保命

▲腎臟科醫師舉例，有年輕人1飲料「連續喝1個月」，結局被迫換腎保命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

國外有研究證實，喝咖啡可以保護腎臟，由於亞洲人較愛喝茶，因此有網友好奇「可以用茶代替咖啡嗎」。對此，腎臟科醫師江守山表示，茶含有草酸成分，過量攝取恐會導致腎結石，嚴重甚至會出現不可逆的病變，國外曾有1人每天喝16杯即溶茶，連喝1月後出現草酸腎病變，被迫換腎才能保住一命。

腎臟科醫師江守山在《健康主播鄭凱云》節目上表示，針對觀眾詢問「能否用茶代替咖啡」，他表示茶對腎臟沒有明顯的好處，反而茶還含有「草酸」成分，許多研究已經證實，攝取過量的草酸恐會導致腎結石、腎鈣化症、急性腎損傷等各種腎臟病變。

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江守山也舉例，外國有一位年輕男子每天都會喝至少16杯240毫升的即溶茶，而且還連續喝了1個月，因此罹患了永久性的草酸腎病變，最後透過換腎的方式保命，如果沒有辦法換腎的話，就只能終身洗腎了。

江守山解釋，台灣也有人會喝這麼多茶，不過案例中喝的是即溶茶，並非一般茶葉泡的茶飲，即溶茶泡的茶飲草酸含量更高，加上喝的量非常巨大，才讓草酸攝取量超出人體負荷，造成腎臟草酸性腎炎，草酸性腎炎基本上被認為是「不可逆」的疾病。