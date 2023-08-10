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七夕好孤獨？　加入脫單行列「月老專屬包廂」匿名放膽聊

MOOD小組／台北報導

七夕即將到來，近期社群討論度超高的平台MOOD也為了廣大的單身用戶，推出「月老專屬包廂」的活動，並上線全新的「匿名聊天室」功能，活動限時08/09~08/22為期三週，七夕想脫單就趕快來找線上月老吧！

立馬下載MOOD加入匿名放膽聊、搶情人節禮物

知名社群平台MOOD在08/09~08/22打造了「月老專屬包廂」活動，針對想在七夕脫單卻苦無聊天對象的用戶，只要點擊APP裡訊息欄的「匿名聊天室」，並選取有興趣的主題，即可開啟話題隨機配對有緣人進行一對一的匿名聊天；若是雙方聊得相當起勁，線上月老則會不定時出沒替用戶牽線！此外，對於聊天不太擅長的用戶也不用擔心，在匿名聊天室中可以呼喚月老賜予新話題！

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▲於匿名聊天室成功牽起緣分者還有機會獲得MOOD官方準備的七夕加碼禮物。（圖／翻攝MOOD）
現代許多人因為環境較難認識異性或是性格較被動、害羞等原因，不少人選擇以線上交友來開拓自身的交友圈，而坊間大部分的交友軟體都是以照片及年齡為篩選機制，此次MOOD則是以興趣&話題的自訂主題聊天室為配對方式，讓同樣喜好的用戶有認識彼此的機會，再搭配匿名功能，除了增加神秘感之外，也不用擔心曝光自己的隱私，形成一個無壓力的聊天環境。

立馬下載MOOD加入匿名放膽聊、搶情人節禮物

此次參加「月老專屬包廂」活動，即可獲得由MOOD送出的七夕禮物，包含在「匿名聊天室」的雙方用戶只要在24內互相關注，就能拿走活動MP點數；成功配對者更是有機會獲得王品集團即享券、品牌贊助的HARU 1000x費洛蒙香水等好感系禮物。此外，MOOD還有另一個七夕特別企劃「#樹洞故事屋」，使用APP中的快問功能並以匿名的方式發佈圖文限時問答，分享關於感情的各種疑難雜症，只要參與活動將享有獲得SOGO禮券及多項好禮的資格！

▲MOOD七夕活動中還能透過「匿名快問功能」，分享脫單和情路上所遇到的感情疑難雜症。（圖／翻攝MOOD）

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