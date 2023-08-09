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兩面包夾近距纏鬥　央視公開殲-20驅逐外機畫面

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機。（圖／資料照／CFP）

軍武中心／綜合報導

大陸官媒公開殲-20最新驅逐外機畫面，解放軍在發現一架不明身分的外機接近該國領空後，派出2架殲-20起飛，在相關人員指揮下，做出兩面包夾動作進行攔截，並對敵機發出警告，隨著對方的離開最終完成驅離任務。

這是《央視》繼日前公開殲-20發射導彈3秒命中目標畫面後，再次曝光這款解放軍王牌戰機的實戰任務。由於此次攔截是近距纏鬥，讓許多大陸軍迷認為此類任務應由殲-10、殲16擔任，而殲-20這樣的隱身戰機需要擔綱的任務則是遠距瞄準打擊，甚至應該打開火控雷達鎖定對方，如此才更有威攝力。

▼殲-20進行攔截外機任務。（圖／翻攝自央視）

▲▼殲-20兩面包夾對敵機進行攔截。（圖／翻攝自央視）

對此，《今日新聞》專欄作家「白楊觀察室」認為，所謂的打開火控雷達意味著可隨時對目標發起軍事打擊，等於整體狀況是進入了實戰狀態，對方軍機在收到警告後可能不僅不會退去，反而會直接上頭開始反擊，到時候引發的後果將不堪設想。

文章進一步分析，當時殲-20執行攔截不打開火控雷達，除避免引起更大衝突之外，也是為了隱藏自身詳細參數。若開啟火控雷達就會發出電磁信號，被對方戰機的預警系統檢測到後，會提醒對方戰機進行躲避或者反擊。同時開啟火控雷達後會暴露自身的位置，使得對方能夠通過攔截或者干擾來降低戰機的作戰效能。簡單來說，開啟火控雷達後等於是向對方透露自己的戰術意圖和戰鬥計劃，使得對方有更多的時間和機會去應對。

▲▼殲-20疑似換上渦扇-15發動機並完成首次試飛。（圖／翻攝推特）

▲疑似一架黃皮殲-20試驗機已換上渦扇-15發動機並完成首次試飛。（圖／翻攝推特）

殲-20是大陸空軍首款入列服役的隱身戰機，任何發展動向都特別受到關注，日前網路更傳出該戰機疑似已換上兩具渦扇-15發動機，並完成首次試飛。而其中一張流出的照片可以看到，一架殲-20試驗機旁掛著一條紅布條，上面有著「15」的字樣，似乎更加深網傳渦扇-15上機的可能性。

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