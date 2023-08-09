館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色　何時幫年輕人講話

▲館長怒轟賴品妤，只是在Cosplay立委角色。（合併圖／記者李毓康攝／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）



記者林彥臣／綜合報導

立委賴品妤因為自己的Cosplay照片，被館長說她「捏捏都快跑出來」，讓她在深夜發長文回應，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。對此館長在9日晚間的直播怒轟賴品妤，她何時變成動漫界了代表，當立委毫無存在感，她身為年輕人，卻沒幫年輕人講話，根本只是在Cosplay立委這個身分。

館長表示，什麼時候政治人物關心過動漫？什麼時候賴品妤又變成動漫界的代表？雖然她當立委真的跟空氣一樣，毫無存在感。

館長解釋，他沒有歧視賴品妤的穿著火辣，而是說她的Cosplay很漂亮，只是跟所有台灣人說，如果以民進黨的標準，動不動就說物化女性、歧視女性，而是反問以這個標準，賴品妤這樣算不算物化？

館長認為，誰先說遊行「9男1女的」，誰先說「館長欺負A4紙小女生」，誰先說「柯文哲仇女」，誰先「歧視這些舞團表演者」都是民進黨，所以才會反問，依照民進黨的女權標準，賴品妤這麼性感，算不算物化女性？

館長說，現在賴品妤出來發聲，就把以上這些事都推翻，「搞得好像我在欺負她」，他現在站出來，才是在幫女性說話、幫舞團工作者說話，憑什麼民進黨說的就是物化，但是民進黨做一樣的表演，就是正常的表演。

館長譴責賴品妤，身為年輕的立委，何時幫年輕人講話，對於居住正義、司法改革議題，何時發聲過，標準的「換了位置就換了腦袋」，她只是在Cosplay立委這個身分，難怪沒人知道她在幹嘛。