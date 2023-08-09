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屏東萬丹5例本本土登革熱　縣府呼籲民眾配合防治清除

▲萬丹社皮村進行噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬丹社皮村進行噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

全國登革熱疫情持續延燒，屏東縣本土登革熱病例累計共7例，除屏東市、潮州鎮各有1例外，萬丹鄉5例研判為社區群聚，因此，已在萬丹成立鄉級指揮中心，由縣府持續加強防治、防堵疫情延燒，縣衛生局呼籲民眾雨後務必整理環境，落實「巡、倒、清、刷」，配合各項防治措施。

▲萬丹社皮村進行噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬丹社皮村進行噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

衛生局指出，萬丹鄉5例個案分別居住於萬全村1例，社皮村4例，其中社皮村4例個案居住地相近，2人有高雄市鳳山區活動史，另2人則於社區擴大採檢時快篩陰性，因出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、出紅疹、口乾舌燥、頭暈等登革熱疑似症狀，經就醫通報後確診，縣府依疫調研判擴大防治範圍，積極防堵疫情。

衛生局表示，當發生登革熱疫情，化學防治是立即殺死環境中可能帶病毒病媒蚊最有效的方法，可立即阻斷社區傳播鏈，為此落實化學防治是非常重要的防疫關鍵，為防疫所需造成民眾不便，敬請體諒及配合。防疫工作，人人有責，提醒民眾如接獲通知家中需執行緊急戶內化學防治，請將會盛放食用的餐具及用具包覆好，如有養魚則水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，其餘物品不要過度包覆，避免病媒蚊躲避在內，導致防治成效不彰，影響社區民眾健康安全。

衛生局呼籲，民眾如有發燒等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷。另提醒目前為登革熱的流行季節，近期每日皆零星降雨，民眾應立即進行住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會，共同守護家園。

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