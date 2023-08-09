「手寫」竄改發票號碼！2男騙過40家超商+銀行　狂領33萬獎金

記者戴上容、陳以昇／新北報導

今年6月以來，新北市刑大接獲多家超商、銀行報案，指稱有民眾持偽造小面額中獎發票詐領獎金，有40多家超商及金融機構在2個月被詐騙約33萬元。警方獲報後立即成立專案小組追查，循線逮捕涉案的42歲楊男、43歲徐男，赫然發現犯罪手法是嫌犯手寫假發票，宛如《神鬼交鋒》情節，全案依詐欺及偽造文書罪移請新北地檢署偵辦。

▲2嫌犯製造假發票，再用偽造身分證到超商或銀行領獎遭警逮。 （圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，42歲楊嫌、43歲徐嫌兩人為朋友關係，楊嫌因自小在做代書的親戚身邊學習寫字技巧，自詡有擁有漂亮字跡，竟動起歪腦筋，異想天開自行購買機具，上網比對統一發票格式，設法除去統一發票原有數字，然後巧妙地重新寫上中獎的發票號碼，讓偽造的發票看似合法可兌獎，有如電影《神鬼交鋒》情節。

製造出假發票後，他令徐嫌持偽造的身分證前往40多家超商和金融機構詐領小額現金(200與1000元)。初步估計，他們從這些不法行為中獲得了33萬元的利益，而這個數字還在不斷地增加。

警方將兩名嫌疑人全部拘提並將相關證物一併查扣，整個案件涉及詐欺和偽造文書罪，警方已移送新北地檢署進行偵辦，此案的擴大清查仍在進行中。