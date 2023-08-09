　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「手寫」竄改發票號碼！2男騙過40家超商+銀行　狂領33萬獎金

記者戴上容、陳以昇／新北報導

今年6月以來，新北市刑大接獲多家超商、銀行報案，指稱有民眾持偽造小面額中獎發票詐領獎金，有40多家超商及金融機構在2個月被詐騙約33萬元。警方獲報後立即成立專案小組追查，循線逮捕涉案的42歲楊男、43歲徐男，赫然發現犯罪手法是嫌犯手寫假發票，宛如《神鬼交鋒》情節，全案依詐欺及偽造文書罪移請新北地檢署偵辦。

▲▼嫌犯將其中發票一碼「2」塗去，再手寫上中獎正確號碼，用偽造身分證到超商或銀行領獎。 （圖／記者戴上容翻攝）

▲2嫌犯製造假發票，再用偽造身分證到超商或銀行領獎遭警逮。 （圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，42歲楊嫌、43歲徐嫌兩人為朋友關係，楊嫌因自小在做代書的親戚身邊學習寫字技巧，自詡有擁有漂亮字跡，竟動起歪腦筋，異想天開自行購買機具，上網比對統一發票格式，設法除去統一發票原有數字，然後巧妙地重新寫上中獎的發票號碼，讓偽造的發票看似合法可兌獎，有如電影《神鬼交鋒》情節。

▲▼嫌犯將其中發票一碼「2」塗去，再手寫上中獎正確號碼，用偽造身分證到超商或銀行領獎。 （圖／記者戴上容翻攝）

製造出假發票後，他令徐嫌持偽造的身分證前往40多家超商和金融機構詐領小額現金(200與1000元)。初步估計，他們從這些不法行為中獲得了33萬元的利益，而這個數字還在不斷地增加。

警方將兩名嫌疑人全部拘提並將相關證物一併查扣，整個案件涉及詐欺和偽造文書罪，警方已移送新北地檢署進行偵辦，此案的擴大清查仍在進行中。

▲▼嫌犯將其中發票一碼「2」塗去，再手寫上中獎正確號碼，用偽造身分證到超商或銀行領獎。 （圖／記者戴上容翻攝）

▲▼嫌犯將其中發票一碼「2」塗去，再手寫上中獎正確號碼，用偽造身分證到超商或銀行領獎。 （圖／記者戴上容翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中華男籃宣布棄賽！
捷運站外虐狗　小黑滿身血死亡
靜宜女大生回台會被抓？　警方回應了
「手寫」改發票號碼　騙過40家超商銀行領33萬獎金
林襄姐弟戀　日網認出「胸口LOGO」同步心碎
張育成遭DFA　葉總分析：一定有球隊需要
10歲血癌女童「想當新娘子」結婚了　圓夢12天離世
女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新數據」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1高架轎車猛撞緩撞車！車頭爛毀滿地碎片…回堵5K

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

嫌傳播妹「態度差」給錢反悔又討回　馬伕烙人砍死他二審重判

快訊／國一300K兩車擦撞...貨車側翻躺路中　賓士車頭「歪一邊」

「手寫」竄改發票號碼！2男騙過40家超商+銀行　狂領33萬獎金

靜宜女大生回台會觸法？警：沒證據顯示她去詐騙...隨時可回來

彰化大雨！國3北上215K芬園路段「連4起車禍」10車碰撞　2受傷

女騎士碰撞小貨車　機車「倒立卡溝」！警幫扛刮傷流血

快訊 ∕ 雨天連夜趕工　台8線中橫便道9日下午提前通車

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲…還有空打電話報警

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

快訊／國1高架轎車猛撞緩撞車！車頭爛毀滿地碎片…回堵5K

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

嫌傳播妹「態度差」給錢反悔又討回　馬伕烙人砍死他二審重判

快訊／國一300K兩車擦撞...貨車側翻躺路中　賓士車頭「歪一邊」

「手寫」竄改發票號碼！2男騙過40家超商+銀行　狂領33萬獎金

靜宜女大生回台會觸法？警：沒證據顯示她去詐騙...隨時可回來

彰化大雨！國3北上215K芬園路段「連4起車禍」10車碰撞　2受傷

女騎士碰撞小貨車　機車「倒立卡溝」！警幫扛刮傷流血

快訊 ∕ 雨天連夜趕工　台8線中橫便道9日下午提前通車

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲…還有空打電話報警

快訊／國1高架轎車猛撞緩撞車！車頭爛毀滿地碎片…回堵5K

黃捷正式加入民進黨　許智傑全力支持：看成自己女兒

限購3個！台灣代購扛行李箱　掃光「DinoTaeng」限量品…韓網罵翻

日出茶太推海綿寶寶聯名　估帶動2位數成長商機

周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

集結30種異國美食！東南亞市集8／12登場　還有越式法國麵包競賽

王思佳父親節PO照歪樓　「花蓮之花」美貌曝光

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

臻鼎估PCB下半年逐步回溫　子公司鵬鼎將赴泰國設廠

2汪趁媽不在開趴翻冰箱 精準分工超默契犯案XD

社會熱門新聞

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

酒駕男騎士載女友等紅綠燈　下秒「爆頭」慘死

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

連千毅大哥今入獄！臉書道別：他日再聚　網留言送行

即／中山高4車連撞！移民署公務車遭3大車夾擊

HIV男約砲偷拔套！被逮喊：神明要我傳愛滋給別人

深夜公園直擊活春宮　路人報警揪出性侵

生技大亨爆狠踹國旗女孩　驚呆名媛何麗玲

屁孩酒吧槍抵老闆腦　媽見上銬急喊：他喝醉啦

更多熱門

相關新聞

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲

新北市一名男子因缺錢在臉書看到借貸廣告，依約帶著證件存摺到鶯歌區碰面，竟被誘騙帶到一處公寓頂樓準備將他囚禁，過程中，4名詐團成員持甩棍、噴辣椒水圍毆他，沒想到體重破百的男子頑強反抗以1打4，期間還能打電話求救報警，警方獲報趕抵將4人逮補，事後循線在新莊區逮補主嫌，經新北地檢署聲押獲准。

租地6年不徵收　地主「封路種樹」

租地6年不徵收　地主「封路種樹」

新北騎士超載4瓦斯街頭亂竄　警方說話了

新北騎士超載4瓦斯街頭亂竄　警方說話了

帝爺公蛇父親節又現身！天受宮：提醒民眾防颱

帝爺公蛇父親節又現身！天受宮：提醒民眾防颱

台南22歲藥頭深夜出沒　女警一句話讓他變乖

台南22歲藥頭深夜出沒　女警一句話讓他變乖

關鍵字：

發票手寫獎金影音

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面