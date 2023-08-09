大東夜市問題重重　台南藍軍請檢調嚴查是否有弊？

▲台南市議會國民黨團接獲檢舉，非法大東夜市每月收入500萬，包租公台南市府每月租金只從20幾萬漲到42萬，至今也僅僅開出7張罰單，請檢調調查是否有不法弊端。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

知名的台南大東夜市是非法夜市，土地租約到期，市政府9日順利完成新招標案，台南市議會國民黨團接獲檢舉，非法大東夜市每月收入500萬，包租公台南市府每月租金只從20幾萬漲到42萬，至今也僅僅開出7張罰單，是否有不法弊端？

台南市議會國民黨團認為9日得標的業者得標金額2501萬1000元，換算每月租金104萬，對比之前低得離譜的租金，真難杜悠悠眾口，懇請檢察官嚴查是否有不法弊端？

書記長蔡育輝表示，台南市東區竹篙厝段1682地號土地，是台南市政府佔有6成所有權，台南市農會佔有4成所有權，共有的『公共設施保留地』，目前週六和週日作為台南市農會假日農市之用，其他時間就由大東夜市業者使用，市府的租金從每月20萬，因台南市議會國民黨團議員監督，逐步調整至今每月42萬，這幾十年來大東夜市生意興隆，業者每月收入高達500萬，卻不思改善消防不合法和停車位不足問題，無法取得合法臨時攤販集中場申請，身為地主的台南市政府和市農會，沒善盡善良管理者的職責，至今居然只開出7張罰單！

蔡育輝說，大東夜市租期到期，8月9日招標的新標案，市政府展開為期兩年的新標案，得標者可以在2023.9.1到2025.8.31使用，但使用規範限制得標者『不得建築』、週六日要騰空案地讓農會假日農市用、水電需求自行辦理，標租底價2年1008萬，也就是重新招標每月底標價才42萬，若得標人6個月內無法完成條件，將沒收84萬履約保證金和標租底價2年1008萬，有民眾質疑是要為大東夜市設圍標條件？

蔡育輝指出，因為這塊一千多坪的共有『公共設施保留地』，市農會部分規劃為停車場，大東夜市業者已經跟市農會簽約，9日得標者若不是大東夜市，就算得標，根本無法租用旁邊農會停車場，沒停車場怎麼申請臨時攤販集中場？標案又規定6個月內要完成水電、消防和停車場等條件，否則解約得標者還要賠償，大東夜市數十年都無法解決消防和停車問題，卻要相得標者半年內完成不可能的任務，標案規範也真讓人覺得怪怪。

王家貞說，大東夜市是台南列管夜市，至今仍不合法，黨團不是不支持夜市的存在，而是希望夜市都能在政府單位的輔導之下全都合法，可是大東夜市就是能賺大錢卻繼續非法，現在新標案是要繼續讓某特定人士承租？市府說好的讓這塊土地做有價值的發揮，否有壓力而做不到？

蔡育輝指出，台南市政府一直叫窮，連老人健保全免也是拖到2023年7月才開辦，大東夜市業者每月收入500萬賺大錢，包租公台南市政府租金最高也只有42萬，現在換新租約，得標金額是金額2501萬1000元，換算每月租金104萬，難怪民眾會檢舉，因為這塊地每月租金可以租到104萬，之前台南市府怎會租42萬，更久之前，還只租20萬，所以到底有無圖利大東夜市？懇請檢察官嚴查，其中是否有不法弊端。

台南市經發局指出，大東夜市是台南知名的庶民經濟體，該夜市成立迄今超過20年，係台南市攤販管理自治條例2013年訂定前之既存夜市，市場處自黃偉哲市長上任來積極介入輔導，要求其務必要依規定取得設置許可，策略上採取處罰及輔導同時並進，期間市場處亦開出7張罰單，該業者最近一次於2023年2月6日提出許可申請，市場處亦邀集專家學者及市府環保交通等相關單位進行審查，經審交通計畫停車設置及交通維持尚未完善，請補充修正後再審。



另外庶民經濟體一直是台南文化美食經濟重要的一部份，台南市市場處亦進行輔導管理，以維護廣大消費者食的健康及提供安全舒適的購物環境。