「佛教界費玉清」明海法師雲林監獄弘法　助受刑人靜心改過

▲明海法師今日帶領慈韵佛教人文關懷協會團隊，於雲林監獄禮堂辦理「佛曲傳唱系列講座」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內知名佛教界費玉清「明海法師」今（9）日帶領慈韵佛教人文關懷協會團隊，前往位於虎尾鎮的雲林監獄辦理「佛曲傳唱系列講座」，雲林監獄共有183名受刑人參與音樂會。 雲林監獄副典獄長林景裕除感謝明海法師及其團隊演出，並希望透過宗教的力量幫助受刑人靜心改過，幫助他們順利復歸社會。

明海法師開創了「音樂弘揚佛法」先河，輕柔又帶有磁性的歌聲，自彈自唱帶唱佛經的另類弘法，被稱為佛教界的費玉清，10多年來，明海法師足跡遍及國內外13個國家，辦理心靈講座、佛法座談、到監獄弘法，共超過600場。

明海法師改編蕭煌奇「你是我的眼」、姜育恆的「再回首」、鄧麗君的「甜蜜蜜」等膾炙人口的歌曲，當熟悉的旋律悠然響起，明海法師一開口的瞬間就引起受刑人的共鳴，自然而然地跟唱起來。法師在演奏每首佛曲前後，與受刑人分享學佛可以很輕鬆。明海法師表示，用音樂傳唱佛曲的目的是讓大眾用最簡單輕鬆的接受佛教的洗禮，更容易的認識佛教經義，從音樂中找尋佛法的快樂。

▲雲林監獄副典獄長林景裕除感謝明海法師及其團隊演出，並表示，透過宗教的力量幫助受刑人靜心改過，幫助他們順利復歸社會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）