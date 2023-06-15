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社會 社會焦點 保障人權

毒犯廁所嘿咻妻子小三...他幫把風　調查局英雄涉貪...這下慘了！

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲調查局澎湖縣調查站組長陳騏元涉貪遭起訴後，雄橋頭地方法院裁定40萬元交保。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

調查局嘉義市調查站前調查官、澎湖縣調查站現任組長陳騏元涉嫌收賄10萬至20萬元不等，包庇在押被告與家屬私會，甚至在廁所發生性關係，陳則在外面把風、帶孩子，廉政署南部調查組獲報後，4月間前往陳住處、辦公室搜索，並約談陳員到案。檢方調查後，依貪污等罪將陳提起公訴，全案移審法院，法官認為無羈押必要，裁定以40萬元交保。

廉政署是在今年初接獲檢舉，指陳騏元涉嫌在2019至2021年間、時任嘉義市調查站調查官時，收受台北、高雄監獄2名受刑人金錢賄絡，金額約在10萬元至20萬元不等，陳因此包庇受刑人私下與家屬會面交代私事。

陳騏元是調查班42期，緝毒績效甚佳，還有「緝毒英雄」的稱號，備受長官青睞，此次爆發收賄案，也令高層相當震驚。

檢方在順利羈押陳騏元後，後續調查發現，陳騏元在2019年至2021年任職嘉義縣調站，涉嫌收受台北監獄陳姓受刑人、高雄第2監獄江姓受刑人的家屬手機，並利用借提訊問的機會，安排雙方見面，期約賄款近百萬元，後因受刑人家屬死亡而未交付，陳騏元還私下讓受刑人與家屬見面，甚至讓陳姓受刑人，還在被桃園市調處和南機組提訊時，在廁所裡與妻子及小三嘿咻，他則在外面幫對方抱孩子並把風，行徑相當離譜。

陳騏元雖然否認犯行，但檢察官根據相關事證，在偵結後依貪瀆等罪將陳騏元及其他受刑人等5人提起公訴，全案移審法院，法官認為無羈押必要，裁定以40萬元交保，並限制出境、出海及接觸證人。

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