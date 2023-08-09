嫌傳播妹「態度差」給錢反悔又討回　馬伕烙人砍死他二審重判

▲男子遭眾人圍毆，肚破腸流慘死。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市李姓男子等人2021年間到桃園摩鐵開趴，並找傳播妹前來助興。但不滿傳播妹態度差，李男等人反悔，持刀威嚇討回7千元費用。載傳播妹的邱姓馬伕烙來10多人，圍殺李姓男子等人，李男遭砍破肚皮、腸子流出慘死。高等法院二審9日將邱男重判14年6月，其餘共犯也分別判刑。

判決指出，本案發生於2021年7月間，李姓男子與多名友人相約到桃園市中壢區某摩鐵開趴，還施用笑氣。眾人從通訊軟體間搜尋傳播小姐張姓女子到場，張女由馬伕邱姓男子開車送來，一上門就先收取服務費用7千元。

不過李男友人陳姓男子，不滿張女的服務「態度太差」，要求還錢。張女不從，陳男就指示另名友人，從車上取出西瓜刀、短刀等刀刃，潮張女揮砍，張女躲過陳男第一刀揮砍後，將錢丟下，隨即逃出房間，跳上等候的邱男車輛，迅速離開。

邱男隨即聯絡其他友人共10多人，眾人帶妥刀刃、棍棒返回摩鐵，並與陳男等人展開混戰。陳男等人寡不敵眾遭到痛毆，其中李男遭多人圍毆、揮砍，背部、腹部均受有嚴重刀傷，腸子甚至流出。李男遭送醫急救後，仍因創傷性休克、腹壁及背部開放性刀傷、腎臟破裂、脾臟撕裂傷、左上臂及左膝膕開放性刀傷等，不治身亡。檢警逮捕邱男等人，依照殺人、傷害致死等罪，提起公訴。

一審將邱男重判有期徒刑15年，其餘眾人則分別遭判刑1年到拘役80日不等刑期。案經上訴，高等法院二審仍認定邱男為主謀，仍將他依照殺人罪重判有期徒刑14年6月；另外傷害罪再判刑5月，得易科罰金。其餘共犯中，高院改認定其中2人另犯傷害致死罪，均重判有期徒刑7年2月，其餘共犯仍判刑1年到拘役80日不等刑期。可上訴。