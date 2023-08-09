航特部軍官洩密案發燒　6軍營7官互咬揪出花指部少校涉案遭押

▲花東指揮部何姓少校疑似洩漏機密，遭檢方聲押獲准。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍菁英部隊航空特戰指揮部601旅日前驚爆共諜案件，部隊中退役的謝姓中校因洩密罪遭收押。案情持續發燒，高檢署追出本案共有6個營區、7位軍士官捲入本案，經比對證詞後，認定花東指揮部的何姓少校作戰官涉嫌洩密，已向法院聲請羈押禁見獲准。

本案因桃園檢調掌握線報後，認為被洩漏的機密攸關國防，因此升高層級，報請高等檢察署偵辦。高檢署於7月底時發動首波偵查行動，將航空特戰指揮部601旅退役的謝姓中校，以及接頭的謝姓商人，聲請法院羈押獲准。此外檢方也對今年4月才退役的陸軍化學兵學校「陸軍化生放核訓練中心」蕭姓前少校教官，諭令交保60萬元。

檢方根據蕭男的供述，查出共有台中清泉崗空軍基地、台中成功嶺104新訓旅、花東指揮部，以及南部某營區等單位，均有軍士官疑似洩密。在一一約談到案後，檢方認為蕭男同期同學、花指部何姓少校涉嫌洩密，犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押禁見。而法院也於日前裁准收押禁見。

據了解，檢方查出謝姓退役中校將漢光演習中上百頁資料交付給謝姓商人；另外也查出何姓少校將花指部中將層級才有資格閱覽的國防防備專案，洩漏給同學蕭男，蕭男又將機密交付給他人。這4人均犯罪嫌疑重大，除了蕭男因坦承犯罪並供出共犯，獲得60萬元交保；其餘3人均遭收押禁見。至於其他涉案單位中的軍士官，雖然也都越權存取營區保密資料，但因無外洩之虞，檢方分別諭知5萬元或2萬元交保。