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海軍士官違規狂查機密　情報員、高階將領資料看光光！判刑定讞

▲網路霸凌，網路，鍵盤，鍵盤殺人。（圖／視覺中國CFP）

▲海軍士官違規登錄人事系統，人事機密全都看光光。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署查出，一名海軍吳姓士官利用職務之便取得國防部、空軍司令部多名人事主管的帳號密碼後，非法登入國防部人事系統，並狂查高階將領及特種情報人員的人事資料，1年多內查詢數百筆紀錄，因此提起公訴。最高法院審理後，將吳男判刑2年8月定讞。

判決指出，吳男在海軍168艦隊基隆軍艦服役期間，因擔任人事行政士，因而取得國防部人事主管的帳號密碼。而他就利用軍艦出任務時，從2016年9月起，就違法登入國防部「國軍人力資源管理系統」，查詢國軍人事資訊，包含高階將領、國家安全局情報員、軍事情報局情報員的人事資料全都查詢，次數達數百次。

吳男在2017年調任海軍技術學校後勤補給教學組擔任行政業務教官，但他還是利用先前取得的帳號密碼，登入人事系統繼續查詢，甚至還修改自己的權限。國防部2018年10月間終於發現異常登入查詢紀錄，經過清查後才揪出吳男的惡行，除了將他嚴懲以外，還將他移送高檢署偵辦。高檢署偵查終結後，依照違反《國家機密保護法》、《國家情報工作法》等罪，提起公訴。

法院審理時，吳男坦承犯行，但否認洩密，或將資料賣給他人；檢方也查無對價關係。高院一審認為吳男因一時失慮而犯案，於犯後已深具悔悟之意，足認他經此教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，故判刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會，且於判決確定後，需向公庫支付20萬元。案經撤銷發回。

更一審法院改認定「吳男於海軍服役，本應謹守軍紀，恪遵法治，竟為上開犯罪，其時間非短、次數非少、情節非輕。」因此更一審改將他判刑2年8月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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