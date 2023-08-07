以「網路代替馬路」　遠距醫療解決偏鄉離島缺專科診問題

▲衛生局長孫國平指出，透過視訊診療讓偏鄉離島民眾到鄰近衛生所即可使用遠距醫療服務。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局自109年5月起在11鄉鎮舉辦遠距視訊診療，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科診療服務，隔年3月更於蘭嶼和綠島設立全國第一個遠距心臟內科診別，大幅增加縣民就診便利性。衛生局今年斥資經費136萬元，添購2台動脈血管檢測儀，分別裝置於蘭嶼及綠島衛生所，讓有慢性病的居民能就近在衛生所看診及治療。

台東縣衛生局長孫國平指出，台東縣遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，衛生所透過視訊診療讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉離島民眾不必舟車勞頓，有到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，早期發現，早期治療，守護台東縣民的健康。

衛生局進一步提到，遠距醫療開辦以來，鄉親評價非常好，使民眾身心更健康，提升醫療品質。住在長濱一對老夫妻，阿嬤從42歲中風後就一直是阿公陪伴及照顧，長濱鄉至市區就醫常常需要花很長的時間在往返車程上。自從長濱衛生所開始實行遠距醫療，有眼科、皮膚科、耳鼻喉科專科醫療，阿公得知後非常感動且興奮，當身體不適時，無論大小問題，皆會來衛生所看診及諮詢，阿公說：「鄉下真的不容易找到醫師看診，以前如果皮膚癢難耐，都要忍耐到外縣市才能看診，真的很感謝遠距醫療能讓高醫的醫師替我們看診。」