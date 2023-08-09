跟檢疫犬上下班！防檢署徵4名領犬員　薪資36K起跳

▲農業部防檢署招募領犬員，起薪3.6萬元起。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為防堵非洲豬瘟，農業部動植物防疫檢疫署在各機場、港口嚴加攔查，出動檢疫犬加強查緝。為強化防疫，防檢署近期招募4名領犬員，起薪36K起跳，而金門機場也首度開出職缺，含離島加給，起薪4萬元起跳，即日起至8月15日受理應徵者報名。

負責招募作業的台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會表示，對愛狗人士來說，領犬員是個夢幻工作，每天工時8小時都與防疫犬相伴，工作內容包括接送檢疫犬上下班、帶領檢疫犬進行入境旅客行李、國際貨運及郵包偵測，還要學習幫檢疫犬洗澡、剪指甲等基礎寵物美容護理工作。

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防檢疫協會指出，這次開出4個職缺，工作地點包括桃園機場、高雄機場，月薪 3萬6142元起，而金門機場也首度開出職缺，含離島加給4000元，起薪4萬142元起。

防檢疫協會說，有興趣者只要符合3項條件即可應徵，首先，由於領犬員需要駕駛公務車接送檢疫犬，必須具有汽車駕照且有實際開車經驗；其次，學歷大專以上，但不限科系；最後提供的履歷及自傳應詳述「對我國動植物檢疫認知」及「養狗經驗或與狗相處經驗」。

防檢疫協會進一步說明，領犬員需受訓10至12周，受訓日薪1440元，完成結訓將頒發結業證書，正取者分派至指定港站試用，試用通過者簽訂領犬員工作合約，起薪3.6萬元起，年度考績甲等可領1.5個月年終、並依薪級加薪。

有意應徵者可郵遞或電子郵件方式寄至防檢疫協會，郵寄地址：台北市中正區和平西路一段120號7樓；電子郵件信箱：qddt23510262@outlook.com，洽詢電話：02-2351-0262。