要聞體味看糞便...台中警犬隊領犬員出缺　「22搶1」超熱門

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局警犬隊成軍於2018年的世界花卉博覽會開幕前夕，編制9名員警、9隻警犬，人犬每天朝夕相處，培養默契，日前有1名員警高升出缺，卻吸引22人報名甄試，領犬員甄試，學科術科都要，不但要聞狗狗體味、查看大便形狀顏色，判斷有無染病或生病，還要看有沒有狗緣，你的命令，狗狗理不理你？因此不是人選人，而是狗選人。

2018年為了因應花博的安全檢查、偵爆與安全防衛等任務，警犬隊因此成軍，警犬負有偵爆、緝毒及防衛功能，同時也是台中市警察局最佳的宣導大使，為追求警犬執勤穩定性及成效，對於犬隻品種、個性、服從性都層層把關，訓練更是嚴格，幼犬先通過6個月基礎訓練編入警犬隊後，仍定期接受基本、專長及進階訓練。

警犬如此嚴苛，領犬員同樣不馬虎，甄試要2天，1天學科考試，1天術科考試，考的是對犬隻的知識，對寵物的愛心和耐心，人狗之間是否協調、互動良好等，以免執勤中不小心傷害到警犬。

領犬員除了休假，24小時都和警犬在一起，為的是培養人狗之間的默契，不只是工作上的好夥伴，更是一起生活的家人，領犬員不像在外面衝鋒陷陣的派出所員警或是刑事人員，工作相對沈悶，功獎也少，想當領犬員一定是超愛狗狗的。