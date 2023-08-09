首屆全國績優社政人員出爐！全國50名　花蓮洪翊凱、田介軫獲獎

▲▼花蓮縣政府貼出紅榜，恭賀在第一屆全國績優社政人員評選中脫穎而出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府社會處洪翊凱科員與花蓮市公所田介軫秘書，在第一屆全國績優社政人員評選中脫穎而出，榮獲桂冠。他們在基層社會行政業務中的出色表現，為建立社會福利制度作出了卓越貢獻。

全國績優社政人員選拔及表揚活動由衛生福利部主辦，為強化基層社會行政業務組織運作，今年為第一次辦理，從全國直轄縣市政府及鄉鎮市公所遴選社會福利行政人員，第一屆選拔出服務績優獎40名及資深敬業獎10名，以鼓勵社政人員積極推展社政業務，並表揚其工作辛勞及服務績效。

▲▼縣長徐榛蔚由社會處陳加富處長轉贈洪翊凱和田介軫紅榜祝賀。

洪翊凱和田介軫分別擔任花蓮縣政府社會處科員和花蓮市公所秘書，通過多年的努力和奉獻，他們展現出卓越的專業能力和傑出的工作成績。

花蓮縣政府社會處洪翊凱科員，辦理老人住宿式機構相關業務13年，致力建立安全、安心的照顧環境，機構對災害緊急應變機制、落實強化長期照顧機構公共安全推動方案並於夜間進行機構專業人力查核，減少災害發生，協助降低機構風險，建立縣內老人安心安全機構式照顧環境。

花蓮市公所田介軫秘書，曾於花蓮縣政府社會處擔任社工，從事兒少保護服務，並進入原鄉部落推動原鄉社區防暴，落實在地社會安全網防治工作。擔任市公所社會課課員7年，落實防災避難收容業務，防災演習成績卓越，並規劃慈愛基金推廣各項社福政策，辦理弱勢學童陪讀成長計劃，增進孩子的自信與能力。田秘書他的工作不僅使社區居民獲益，也為花蓮市的整體社福發展作出了重要貢獻。

社會處陳加富處長轉達縣長徐榛蔚對本縣社政人員洪翊凱和田介軫獲獎的衷心祝賀，並致以崇高的敬意。他們出色的工作成績及極具社會責任感的態度，是所有社政人員的典範。他們的獲獎，也代表著花蓮縣所有社政人員恪盡職守及無私奉獻，並對建立社會福利制度的發展做出了重要貢獻，給民眾即時協助的堅強後盾。

