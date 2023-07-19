解封出國太嗨！搭飛機隨口一句「我有槍啊」　無聊男代價出爐

▲男子在機場安檢時宣稱有帶槍遭判拘。（示意圖非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

弋姓男子（53歲）去年9月間到小港機場準備搭飛機出國，安檢人員查驗行李時，問他有沒有攜帶違禁物品，他竟兩度回「我有槍啊！」嚇壞安檢人員，警方最後雖然沒在他的行李內發現槍枝，但仍依法移送。弋男辯稱只是一時口誤，但安檢人員指證歷歷，法院審理後判弋男40日，得易科罰金。

判決指出，弋姓男子去年9月27日1時許，到高雄小港機場準備搭機出國，地勤安檢人員詢問他，有無攜帶刀剪工具類或其他危險物品時，弋男竟脫口而出「我有槍啊！」，地勤人員請他不要開這種玩笑，又問了一次，弋男竟還是回答「有槍啊」。

安檢人員不敢大意，隨即通報航警局處理，警方雖然沒在弋男的行李中搜出槍枝或其他危險物品，但仍依法將弋男移送。

檢方偵查時，弋男改口辯稱「我是說我沒有帶槍」、「我是不小心講出來的」，但檢察官根據安檢人員的相關證詞，認為弋男犯罪事證明確，依違反民用航空法將弋男提起公訴，但聲請簡易判決。

高雄簡易庭審理時，弋男還是喊冤說自己沒這樣說，但法官根據安檢人員的證詞，判處他拘役40日，得易科罰金，弋男不服上訴，地院法官還是認為他犯行明確，駁回他的上訴，全案定讞。