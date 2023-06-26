新秀爭霸！洄瀾之星正式出爐　2隊伍獲15萬獎金登巨星舞台

▲▼Q3及Real Life2組隊伍獲選成為「洄瀾之星」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023花蓮洄瀾新秀爭霸讚」在地表演團體徵選25日於花蓮文化創意產業園區舉辦決賽，在激烈的競賽與評選中，最終由Q3及Real Life隊伍脫穎而出，成為「洄瀾之星」，除了獲得15萬元高額獎金，也將在今年7月5日至9日的花蓮夏戀嘉年華演唱會及年底的花蓮太平洋觀光節跨年演唱會中登台演出。





今年徵選第一階段有17組團體報名，有樂團、舞團，其中更包含在地特色原住民歌舞表演，充分展現花蓮的熱情與活力。第一階段由專業評審評比，擇定6組隊伍進入決賽，決賽特別邀請業界專業人士擔任評審，包括唱片製作人陳艾玲、資深媒體人劉玉霖、超級偶像製作人黃曉玫、資深活動策展人島楎、資深舞蹈監製阿弘老師，就表演特色、舞台魅力等面向評分。經過激烈地角逐，由Q3及Real Life2組成為「洄瀾之星」，並將於「2023花蓮夏戀演唱會」或是「2023-2024花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」登台演出，並可獲得演出費15萬元；4組「閃耀之星」為無定義、暖男樂團、吸血蚊子、Holyplace，將會在「2023花蓮夏戀演唱會」登台演出並可獲得演出費5萬元。

▲總計4組獲選「閃耀之星」。



花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，「收錄亞洲最美的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華演唱會」；7月5日至9日為期5天，每天晚間7點至9點半在花蓮市東大門廣場舉辦，將有巨星盧廣仲、玖壹壹、黃明志、動力火車、魏如萱、陳零九、邱鋒澤及超過30組超強卡司接力演出，今年更將安排具深具獨特音樂風格的獨立樂團接力演出，帶給大家視覺與聽覺的感官饗宴。

縣長徐榛蔚邀請全國民眾務必手刀搶購到花蓮旅宿行程及交通票，一起來花蓮度過熱鬧的暑假！



更多詳情請至：

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/ 花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

