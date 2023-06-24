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龍舟競渡結果出爐！　徐榛蔚：將提高賽事獎金明年見

▲花蓮慶端午‧鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」活動閉幕儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮慶端午‧鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」活動閉幕儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023花蓮慶端午‧鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」23日舉行活動閉幕儀式，花蓮縣長徐榛蔚特別親臨活動現場進行頒獎，並與大家相約明年鯉魚潭不見不散！

▲花蓮慶端午‧鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」活動閉幕儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚致詞提到，很高興今年龍舟競渡嘉年華活動圓滿成功，然而這要感謝花蓮縣體育會的承辦以及所有相關的協辦單位，更重要的是所有來參賽的龍舟隊伍，因為今年有非常多初次參賽的隊伍，而為吸引更多熱愛龍舟的鄉親朋友組隊參賽，明年我們加碼提高賽事獎金，鼓勵大家踴躍組隊參賽，我們相約明年鯉魚潭不見不散喔！

▲花蓮慶端午‧鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」活動閉幕儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

傳統龍舟公開男子組冠軍國立花蓮高工，獲得奬金8萬元。

2023年龍舟競渡嘉年華賽事成績如下：傳統龍舟公開男子組冠軍國立花蓮高工、亞軍玉里鎮阿飛赫龍舟隊、季軍台泥DAKA、殿軍秀林鄉旭悅鋼鐵龍舟隊；傳統龍舟公開女子組冠軍花蓮肌肉工廠健身房、亞軍德力強；傳統龍舟公開機關組冠軍花蓮縣消防局、亞軍正義龍舟隊；傳統龍舟男女混合組冠軍秀林鄉對不隊、亞軍進擊快艇和平隊、季軍和電兆瓦、殿軍花蓮遠征隊。

▲花蓮慶端午‧鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」活動閉幕儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

傳統龍舟公開女子組冠軍由花蓮肌肉工廠健身房奪得。

活動會後，徐縣長偕同與會貴賓及現場工作人員進行謝潭儀式；今日活動到場貴賓包含花蓮縣議員吳東昇、花蓮縣體育會理事長汪錦德、立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、教育處代理處長翁書敏以及消防局代理局長吳兆遠等人。

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