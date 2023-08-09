最快8月底前排放福島核廢水　日本漁民「強烈反對」

▲日本最快將於8月底、9月初前排放福島核電廠核處理水。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前有日媒指出，考量到日本首相岸田文雄即將於18日出訪華府近郊大衛營會晤美國總統拜登、南韓總統尹錫悅，以及福島縣近海漁業時程，日本政府最快將在8月底前開始排放福島核電廠核廢水。對此，日本當地漁民和中國政府表達強烈反對，顯示日本政府和當地漁民之間在溝通後仍無法達成共識。

根據日媒《共同社》、《東京新聞》，有消息指出日本最快將在8月底前排放福島第一核電廠含有氚的「核處理水」（ALPS處理水、核廢水），岸田文雄7日在談話中表示，在和當地漁民們溝通後已逐漸形成信賴關係，此一談話引起福島縣當地漁民強烈不滿，認為政府長期以來並不遵守諾言。

福島縣漁業協同組合連合會（縣漁連、磐城市）會長野崎哲昨（8）日反駁岸田文雄的談話內容。他首先在縣漁連和內閣復興大臣渡邊博道交換意見後，在接受採訪時表示，「我完全無法理解，（岸田首相）到底是以何為根據那樣說？」

渡邊博道在公開的會談內容上強調，「為了振興福島縣，核處理水的處分（意指排放）是無法耽擱的重要課題。維持漁業發展也是相當重要」。

據悉，日本政府曾於2015年向福島縣當地漁民和相關人士承諾，直到取得漁民、居民等相關人士的諒解以前，絕不排放核電廠汙染水。

另外，日媒《時事通訊社》也指出，中國常駐奧地利維也納聯合國和其他國際組織代表團8日向聯合國《核武禁擴條約》（NPT）第十一次審議大會第一次籌備會議提交《中國代表團關於日本福島第一核電站事故核汙染水處置問題工作文件》，當中羅列9點質疑日本政府排放核處理水的合法與正當性，呼籲日本全面回應包括中國在內等國際社會的關切。

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