卡努將走「空前路徑」貫穿南韓　全境強風暴雨！濟州69航班停飛

▲ 卡努截至南韓9日上午10時（台灣上午9時）的預測路徑。（圖／南韓氣象廳）

記者陳宛貞／編譯

卡努颱風逐漸北上，南韓預測將以史無前例的路線，貫穿朝鮮半島北上，暴風圈籠罩南韓全境，9至11日間為各地帶來強烈風雨，濟州島南部已發布海警，陸地也發布強風警報，山區預料將發布豪雨警報，且濟州等地皆有航班及船隻停駛，旅客應多加注意。

綜合《韓聯社》及南韓氣象廳，卡努截至當地9日上午9時位於濟州島西歸浦東南方約360公里處海面，以時速12公里朝西北方移動，中心氣壓970百帕，強風半徑350公里，暴風半徑140公里。

截至凌晨4時的預報指出，卡努將維持南韓認定的強颱威力，約10日凌晨3時抵達慶尚南道統營南方120公里處，繼續北上後登陸，當天下午3時通過忠清北道清州東南方20公里處，這時威力將降至中颱，11日下午3時抵達北韓慈江道江界市南南西方90公里處，路徑以東南至西北方向，從中央貫穿朝鮮半島。

卡努預料將成為去年9月的軒嵐諾過後，時隔11個月第一個登陸南韓的颱風，也將是1977年紀錄史上第一個從南部登陸，向北貫穿整個朝鮮半島的颱風，不過南韓氣象廳預測的路徑與他國相比較為偏東。

南韓各地9至11日將陸續感受到颱風威力，江原道嶺東地區、慶尚道海岸及濟州地區目前已因東風出現降雨，隨著卡努北上，雨勢將逐漸增強；全羅南道南海岸及慶南9日上午也將出現降雨，下午擴大至整個南部地方及忠清道，晚間則擴大至首都圈及江原道，10日登陸當天預計對全國帶來降雨，忠清道雨勢將持續至11日上午，首都圈及江原道則持續到下午。

濟州島預計9至10日間風雨最強，截至9日上午9時，原定於濟州機場起降的487架航班中有69架停飛；海上交通則是完全中斷，釜山地方海洋水產廳濟州海洋搜查管理團8日已要求船隻躲避，並於晚間關閉港口，因此9日起所有往返濟州的客輪全部停駛，預計待11日脫離暴風圈後復航。