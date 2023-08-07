「咖啡杯」竟是錄取關鍵！他曝面試隱藏題目　能看出1態度

▲澳洲某公司前總經理透過「咖啡杯測試」評斷面試人才。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

雲端會計軟體「Xero」澳洲分公司前總經理英尼斯（Trent Innes）透露，他在面試員工時，除了正式問答與交流之外，還有一道「隱藏版題目」，那就是從「咖啡杯」的處理方式，看出此人是否負責任，藉此決定錄用與否。

英尼斯2019年接受podcast節目「The Ventures」採訪時，第一次揭露此事，相關內容最近再度引發熱議。他會帶領面試人選在辦公室到處走一走、認識環境，並且經過茶水間，讓對方拿杯咖啡，再開始面談，「面試結束時，我一直在看的其中一件事就是，面試者會不會想把空杯子拿回茶水間？」

英尼斯解釋，是否主動提議把杯子拿回去放，代表一種主動承擔、實際解決問題的負責任態度，不論在企業裡擔任何種職位，這都是至關重要的。他認為，具備此特質的人選，不僅更能融入Xero公司文化，也才可以真正承擔起該做的事。

英尼斯說，「你可以發展技能，可以獲得知識與經驗，但歸根究柢全都與態度有關，而我們經常談論的態度就是『自己洗咖啡杯』的態度。」他也透露，在自己主導或參與的所有面試之中，只有5至10%人選沒有通過測試。