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大陸 大陸焦點 特派現場

10個新生兒9人絕症？「被詛咒的醫院」太驚悚　產科主任被判死刑

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels） 

▲在這家醫院出生的新生兒，都在不久後隨即死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

大陸陜西省一家醫院每出生10個新生兒就會有9人得絕症，眾人都避之唯恐不及，直到有一天，一對臨產夫婦來到這家醫院，終於揭開了隱藏在背後的恐怖真相。警方查出，該醫院的婦產科主任張素霞暗中販賣嬰兒，截至2013年已拐賣了26名嬰兒。當地法院作出判決，判決張女死刑，緩期2年執行。

婦產科主任張素霞暗中販賣嬰兒，截至2013年已拐賣了26名嬰兒。（圖／翻攝自微博） 

▲婦產科主任張素霞暗中販賣嬰兒，至少有26名嬰兒被她賣掉而不知下落。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，即將臨盆的董珊珊和丈夫來國峰，2012年7月來到陜西某縣城的婦幼保健醫院，臨走前公公說「那裡的產科副主任張素霞是我當年的同學，你們找她就行了。」於是小倆口很快找到了張素霞，對方一聽是老同學的兒子，對2人非常熱情，還貼心地安排了醫院床位，並添了一床被子。

隨後董珊珊跟著張素霞做了產檢，可是檢查結果讓夫妻大吃一驚，因為產檢結果顯示，董珊珊患有梅毒和B肝。董珊珊難以置信表示，「我這已經是第二胎了，生第一個孩子的時候很正常啊，沒有任何問題啊，孩子也非常健康。」張素霞卻說，「這個病毒帶有極強的傳染性，將來孩子出生以後，肯定會攜帶病毒。」

一家人聽到消息後，頓時嚇得六神無主，可是董珊珊很快就因羊水破裂被送進了手術室。張素霞這時找到來國峰，並詢問「情況危急，董珊珊突然難產，妻子和孩子只能保一個，你想保住哪個？」他當下決定先保大人，隨後便在對方拿出的「手術同意書」上簽了字。

董珊珊清醒後，希望看一眼心心念念的孩子，卻被張素霞以各種理由拒絕。過了幾天，小倆口心情稍微平復，突然想起張女說董珊珊有梅毒和B肝，於是決定換家醫院檢查，結果醫生卻保證女方身體很健康，於是2人立即回到醫院討說法，誰知對方竟稱「那個孩子已經按照醫院要求，無害化處理了。」

夫妻倆覺得不對勁，決定報警處理，經警方調查才得知孩子根本沒死，而是被張素霞賣了。警察根據張女提供的信息，費了九牛二虎之力找到買家，但他只是一個中間商，已經以5萬多元的價格賣給了河南買主。警方不敢耽擱，連忙跑到河南，尋找丟失的孩子，在經過10幾天的努力，終於在一個小村子裡找到人。

另一方面，張素霞也在警方審問下交代更多罪行，原來從2006年開始，她就幹起了販賣嬰兒的勾當，截止到2013年，已經用相同的手法拐賣了26名嬰兒。陜西省的法院對此案作出了最終的判定，張素霞以拐賣兒童罪被判處死刑，緩期2年執行。

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