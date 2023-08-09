女大生大麻成癮出現幻聽求醫　揭：系上一半都有吸

▲近年國內盼大麻合法化的聲浪增加。（示意圖／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

泰國去年6月大麻全面合法化，不少網紅、YouTuber到當地拍攝購買、吸食影片，讓國內民眾躍躍欲試，衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏指出，曾有一名20多歲女大生因長期吸食大麻，出現幻聽等症狀，該個案坦承，系上有將近一半的學生在吸食。

教育部統計的學生藥物濫用品項中，大麻從去年至今都排名第3名，不過佔比從去年11.5%增加到今年上半12.1%，警方也發現4年來國內查獲走私、栽種大麻的重量增加4倍，國人吸食大麻情況加劇。

根據《聯合報》報導，李俊宏指出，一名女大生個案從17歲開始接觸大麻，長期吸食至今，開始出現幻覺、幻聽症狀，常以為有人在喊她的名字，她更坦言系上有一半的學生在吸食。

李俊宏表示，大麻造成大腦血清素、多巴胺、正腎上腺素等調控異常，吸食者罹患思覺失調症機率比一般人高出6倍，也有較高機率出現暴力行為。

北市聯醫松德院區成癮防治科主任張祜銘指出，門診常見大麻成癮者多為30歲以下，停用後會有憂鬱、焦慮等症狀。李俊宏則說，吸食大麻的成癮率為9%，如果從青少年階段開始吸食，更有高達17%成癮風險。