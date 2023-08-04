台灣資生堂集團「薰衣草之環」公益活動　讓癌友們留住人生中最珍貴一刻

圖、文／資生堂提供

資生堂集團自2017年由日本總部發起，與多家企業、醫院合力舉辦「薰衣草之環」公益活動，台灣資生堂集團也在同年結合社會關懷部門的「化妝療法」，於全台舉辦300場服務講座；並於2022年起擴大舉辦彩妝服務與專業攝影活動。LAVENDER RING「薰衣草之環」公益活動的內涵，就是透 過台灣資生堂集團的產品及服務，連結個人、社會形成支持安全網，接住每一個與癌症對抗的朋友；透過彩妝服務和專業攝影，讓癌友們看到勇敢、無畏，依然漂亮的「自己」。

台灣資生堂集團於2023年7月21日～22日，與中華民國乳癌病友協會、勇源輔大乳癌基金會與亞東紀念醫院合作，服務超過60位癌症病友、紀錄生命最動人的時刻，積極為癌症病友與社會帶來善的循環。

此次LAVENDER RING「薰衣草之環」公益活動不僅在癌友間好評不斷，也在集團內部間引起巨大迴響，公司同事們紛紛報名擔任此活動的志工，在現場陪伴病友們聊天、留下給自己的訊息、並協助引導拍照時展現快樂自信的一面。台灣資生堂集團也將集結年及年的活動成果並於台灣資生堂集團總部樓「S Gallery」藝廊展出，讓更多的正能量與溫暖能持續向外傳遞、發光發亮。