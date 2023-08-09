館長見她cos「胸部快跑出來」　賴品妤：拒絕為我身體被評價負責

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中，提及民眾黨空姐制服熱舞所引發的「物化女性」爭議時，舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，稱她「捏捏都快跑出來」，並質疑是否「物化動漫」。賴品妤對此在9日凌晨發文回應，「該負責的是隨意評價別人身體的人，而不是身體被隨意評價的我。」

館長在7日晚間的直播中，Google搜尋賴品妤Cosplay的照片表示，「民進黨解釋解釋，你們民進黨的嘛，穿那麼辣，為什麼？那個捏捏都快跑出來了！」

▲館長舉賴品妤Cosplay為例「物化動漫」，賴品妤對此做出回應。（合併圖／記者李毓康攝／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）

賴品妤對此在臉書發文表示，「聽到角色扮演動漫人物的行為被稱作不知所云的『物化動漫』，令許多ACG同好與我瞠目結舌。」

賴品妤說，非常遺憾，聽到館長為了要轉移柯文哲活動上的失分，隨意地波及毫無相關的領域以及文化。

賴品妤感慨，「這樣的案例已非第一次，我長期關心動漫產業也是資深動漫迷並非秘密也無需掩飾，成為立法委員能夠為產業盡一份心力，我也感到榮幸，但這個身分確實一直以來長期伴隨著種種針對（特別是年輕）女性而來的騷擾。」

賴品妤指出，這些中年男性政治人物永遠不需要因為這樣子而被評論胸部、對產業毋需有後續意見關心、真正致力於產業政策者卻要恣意被潑髒水，只因為年輕女性總是被認為可以軟土深掘，一如一個年輕女性只是在數萬人海舉一張A4紙標語譴責性別歧視的言論，就必須被撲天蓋地的羞辱。

▲賴品妤PO出自己Cosplay的照片強調，「你沒有資格決定我是什麼樣子」。（圖／取自賴品妤臉書）



賴品妤說，「過去館長也曾多次展露有在看動漫的形象試圖與觀眾拉近距離，因此看到對於ACG領域毫無理解的發言我感到驚訝且遺憾。」

賴品妤強調，「在個人層面我必須嚴正的拒絕任何人隨意代言我的外型以及我的身體；針對因為個人對於動漫的熱情以及興趣，必須遭受網紅直播主恣意對於女人身體評價『那個捏捏快跑出來』一事，我拒絕付出任何責任，該負責的是隨意評價別人身體的人，而不是身體被隨意評價的我。」

賴品妤最後表示，「我可以熱愛很多作品很多角色、我可以是很多樣子，男人、女人、年長、年幼，而你沒有資格決定我是什麼樣子。」