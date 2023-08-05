財經網美開噴：老高「比館長好1萬倍」　館長整個沒營養

▲胡采蘋發文開噴，看老高比看館長好1萬倍，館長直播整個沒營養。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

知名YouTuber「老高與小茉」日前被另一名YTR「藍泉媽媽」指控抄襲日本YouTube影片，連敘事結構都一樣，因此捲入抄襲爭議。對此「財經網美」胡采蘋在臉書發表對老高事件的看法，卻在留言中回應網友意見時表示，「老高比館長好一萬倍，館長整個沒營養」。

胡采蘋5日在臉書發表看法表示，「老高就是小時候的寰海探奇啊，沒人會覺得那是原創或嚴肅的知識，就是看個熱鬧，等到你長大了，有能力去讀真正的知識了，就會想看更嚴肅的討論，甚至有能力跟原作者或理論發明人或產業大咖親身交流，你就會發現你的時間不能花在娛樂性內容上，只能用在真正的知識上，因為時間真的不夠了。」

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胡采蘋認為，「抄襲影片當然是不可以，老高的回應（非原作者無權要求刪片）也不過關，但大眾娛樂本來就是這類性質，一些人一直停留在那裡，一些人必須前進，比起那些不讀書假裝有知識而歧視別人的人（甚至是頂著名校光環就自以為可以歧視人但什麼都不懂的人），我還覺得老高比較好。」

「命理師林謙」在底下留言發問，「老高影片跟館長直播，都給我獵奇的感覺」。胡采蘋則回應，「老高比館長好一萬倍，館長整個沒營養」。