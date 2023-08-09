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新北泰山曾是「芭比娃娃代工重鎮」！產能佔全球8成

▲▼新北泰山曾是芭比娃娃的生產重鎮。（圖／翻攝臉書／我的新北市）

▲新北泰山曾是芭比娃娃的生產重鎮。（圖／翻攝臉書／我的新北市）

文／中央社

電影「芭比」席捲全球票房，其實新北市泰山區「美寧工廠」曾是芭比重要生產基地，20年的代工榮景翻轉當地命運，產能一度占全球8成，「美寧姑娘」也成時代佳話。

電影「芭比」（Barbie）上映僅3週，全球票房即破10億美元。新北市泰山區公所資料指出，首支芭比娃娃在1959年問世，當時單支售價約3美元。1967年起，美國美泰兒（Mattel）公司看中台灣華夏集團供應塑膠原料穩定，因此來台合資設廠，選定台北縣泰山鄉（新北市泰山區前身）成立「美寧工廠」。

當時芭比娃娃從材料生產到包裝出口，全在泰山完成，開啟泰山鄉紡織製作與代工產業興盛的年代，全盛時期產能就占全球8成。

泰山區公所說，美寧工廠福利好、薪資待遇佳，從一開始僅有20人，到後來包含外包工廠等有超過8000名員工，許多人都是在17、18歲進入工廠後，便一直待到1987年工廠結束，一生中的大事如戀愛、結婚、購屋都在此完成。

▲▼新北泰山曾是芭比娃娃的生產重鎮。（圖／翻攝臉書／我的新北市）

▲▼新北泰山曾是芭比娃娃的生產重鎮。（圖／翻攝臉書／我的新北市）

▲▼新北泰山曾是芭比娃娃的生產重鎮。（圖／翻攝臉書／我的新北市）

資料中提到，前泰山鄉長李國書表示，當時泰山剛從農業轉入工業社會，許多農耕者都非常羨慕能穿整齊制服到美寧上班的人。且當時泰山生意人也非常仰賴美寧帶來的商機，只要美寧上班，生意就旺，美寧休假也跟著休息。

此外，當時美寧工廠因裁剪、縫紉、裝配工作需要最多人手，員工幾乎都是女性，當時還會有許多男性在工廠外徘徊等候「美寧姑娘」，甚至流行一句話：「娶無某，去美寧找就有了」。

泰山區公所說，美寧工廠初期都是以代工為主，做好後直接送到全世界，直到1982年台灣才有第1款正式販售的「粉紅芭比」，造型為上半身穿粉色洞洞裝，下半身是紗面大波浪長裙，造型相當亮眼。

雖然美泰兒公司1987年考量人力成本而宣布撤廠並陸續遣散員工，後來也只剩一條命名為「美寧街」的短短街道，不過許多老泰山人都經歷過這段泰山紡織產業的榮景，更有老員工自行成立「美寧聯誼會」敘舊。

直到2004年，「泰山娃娃產業文化館」成立，主要呈現美寧工廠歷史與泰山產業變遷，並展示芭比娃娃及相關文物，除了最早期的美寧娃娃衣系列，後來更透過課程培訓學員製作軍裝、原住民、閩南、清代後宮服飾等，還創具鳳眼、穿傳統服飾的「泰山娃娃」，非常吸睛。

立法委員洪孟楷今天到「泰山娃娃產業文化館」聽導覽後表示，電影「芭比」相當火紅，適逢娃娃產業文化館明年將邁入第20年，期盼可以向文化部爭取預算改建或豐富館藏內容，相信不僅台灣民眾想了解，也能吸引外國遊客造訪，並更了解在地服飾與文化。

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泰山芭比娃娃芭比代工廠美寧

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