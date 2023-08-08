賴清德不認「台獨金孫」　國民黨團批：誰會相信他？

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德在專訪中，表示自己不接受「台獨金孫」的標籤，並解釋「務實台獨工作者」是指台灣不屬於中華人民共和國一部分，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（8日）表示，賴清德曾公開說自己台獨立場不會改變，所以誰會相信賴。國民黨團首席副書記長李德維也說，賴清德選總統就得失憶症，假如這樣，賴可能以前說的話都不算數。

▲曾銘宗、李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

三立政論節目《鄭知道了》昨播出賴清德專訪，賴在節目中，表示自己不接受台獨金孫標籤，「也沒有這個事實」，因為在台灣政治上，只有「政治金童」，沒有「台獨金孫」。對於務實台獨工作者說法，賴清德解釋，「務實」就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

對此，曾銘宗8日受訪時表示，賴清德曾在立法院及台南市議會公開說明，自己不管在哪個職位，他對台獨立場不會改變，這有錄音跟錄影，結果在選舉到了，賴說自己改變立場，「作為一個政治人物，誰會相信他？」 李德維也說，賴清德參選總統就得了失憶症或健忘症，假如這樣選下去，賴很可能以前說的話都不算數。