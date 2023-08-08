賴清德宴請日本前首相麻生太郎　「台日是互相信賴的安全夥伴」

▲副總統賴清德宴請日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8日中午宴請日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎（ASO,TARO）眾議員訪問團，他感謝麻生前首相對台灣的支持與關懷，展現維護印太和平穩定的決心。賴清德也強調，台灣與日本享有共同價值，是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，希望台日未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。

賴清德在午宴中表示，麻生太郎前首相此行來台參加凱達格蘭論壇，並在印太對話中發表重要演說，不僅切合印太的需要，也指出未來我們應該要合作的方向。麻生前首相並強調，沒有任何時候是如此的迫切，美國、日本、台灣等民主陣營必須要共同團結發揮強制力，守護台海和平穩定以及台灣的安全，不僅展現維護印太和平穩定的決心，以及對台灣的關懷，更引起非常大的迴響。

賴清德說，為了表達對麻生前首相的歡迎與感謝，他特別代表總統蔡英文在總統府設宴款待，也希望麻生前首相此次來訪，能為未來台日關係奠定更好的合作基礎。

賴清德指出，在疫情期間，麻生前首相協助促成日本政府捐贈420萬劑疫苗，幫助臺灣走過困境；也公開支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO），守護台灣人民的健康。此外，也公開支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並公開肯定台灣是成熟的民主國家，同時也是經濟上信奉自由經濟的法治國家。

賴清德認為，台灣與日本享有共同價值，在台日關係歷史上，台灣與日本是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，期盼未來在既有基礎上，持續壯大台灣，並與日本、美國等民主國家，共同守護印太和平與穩定。他也希望，台灣與日本未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。