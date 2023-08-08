　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宴請日本前首相麻生太郎　「台日是互相信賴的安全夥伴」

▲▼副總統賴清德宴請日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德宴請日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8日中午宴請日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎（ASO,TARO）眾議員訪問團，他感謝麻生前首相對台灣的支持與關懷，展現維護印太和平穩定的決心。賴清德也強調，台灣與日本享有共同價值，是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，希望台日未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。

賴清德在午宴中表示，麻生太郎前首相此行來台參加凱達格蘭論壇，並在印太對話中發表重要演說，不僅切合印太的需要，也指出未來我們應該要合作的方向。麻生前首相並強調，沒有任何時候是如此的迫切，美國、日本、台灣等民主陣營必須要共同團結發揮強制力，守護台海和平穩定以及台灣的安全，不僅展現維護印太和平穩定的決心，以及對台灣的關懷，更引起非常大的迴響。

賴清德說，為了表達對麻生前首相的歡迎與感謝，他特別代表總統蔡英文在總統府設宴款待，也希望麻生前首相此次來訪，能為未來台日關係奠定更好的合作基礎。

賴清德指出，在疫情期間，麻生前首相協助促成日本政府捐贈420萬劑疫苗，幫助臺灣走過困境；也公開支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO），守護台灣人民的健康。此外，也公開支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並公開肯定台灣是成熟的民主國家，同時也是經濟上信奉自由經濟的法治國家。

賴清德認為，台灣與日本享有共同價值，在台日關係歷史上，台灣與日本是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，期盼未來在既有基礎上，持續壯大台灣，並與日本、美國等民主國家，共同守護印太和平與穩定。他也希望，台灣與日本未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。

▲▼副總統賴清德宴請日本前首相麻生太郎。（圖／總統府提供）

ET快訊
Gino勁宥又爆性侵！硬上女直播主遭起訴
北投變電箱「鞭炮式爆炸」　火花狂噴畫面曝
知名大廠工程師　工作23年被解僱
富邦與樂天2換2球員交易？ 　林華韋回應了
抽中一張有望現賺36.8萬元！後天開放申購
快訊／北投變電箱起火　台電回應了
獨／悲傷父親節！兒消失78天再見面成冰冷遺體
副總裁被帶走！　萬達內部人員曝內情
快訊／變電箱燒起來！　周遭大停電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

陳建仁勘災「讚高雄酸南投」　郭台銘轟：災區、人命都用顏色區分

幕後／侯友宜便當會融洽？傳金溥聰私下訓斥羅智強　雙方零互動

賴清德宴請日本前首相麻生太郎　「台日是互相信賴的安全夥伴」

媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

快訊／黃捷加入民進黨！　高市黨部正式通過入黨案

賴清德不認「台獨金孫」　國民黨團批：誰會相信他？

被問與桃園便當會氣氛　侯友宜笑三聲：立委都在這裡喔

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

賴清德喊「台灣不屬於中華人民共和國」　黃暐瀚問：侯、柯支持否？

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

陳建仁勘災「讚高雄酸南投」　郭台銘轟：災區、人命都用顏色區分

幕後／侯友宜便當會融洽？傳金溥聰私下訓斥羅智強　雙方零互動

賴清德宴請日本前首相麻生太郎　「台日是互相信賴的安全夥伴」

媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

快訊／黃捷加入民進黨！　高市黨部正式通過入黨案

賴清德不認「台獨金孫」　國民黨團批：誰會相信他？

被問與桃園便當會氣氛　侯友宜笑三聲：立委都在這裡喔

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

賴清德喊「台灣不屬於中華人民共和國」　黃暐瀚問：侯、柯支持否？

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

回家驚見老婆倒地！史丹利差點叫救護車　問清原因傻眼：很嚇人啊

享高雄市民專屬房貸優惠　內行指路千萬新房「紅利區」

富邦、樂天發動2換2交易？浦韋青否認傳聞

曾莞婷錄影突暫停嘔吐！　旅遊爆小插曲...下秒拋偶包玩水

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

殉職警兒痛毆老母遭收押　她嚇到躲親戚家...怕放出來又施暴

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

瓦城上半年每股賺8.91元創同期新高　Q3加速展店推升營運成長

打造高級感！明星髮型師傳授「視覺零干擾」髮型3重點

日男組團「光頭貼感應器」　拍頭演奏歌曲畫面超魔性！

政治熱門新聞

快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

上節目連環爆料引高層不滿限制發言權　蕭敬嚴請辭國民黨發言人

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

黃捷加入民進黨！高市黨部通過入黨案

「我們沒要反攻大陸」　賴清德：可以成為朋友

當美國人阿公？　賴清德：兒子知道家在哪

明年度退休金有望調漲　銓敘部回應了

明星國小爆狼師！她控「手伸衣中、強拉坐腿」　20人受害校方2度縱放

幕後／柯823不去金門　告知郭營「我選到底」

賴、柯超過30％　民眾黨曝內參民調

不認「台獨金孫」　賴清德：只有政治金童

林飛帆父親節曝3歲兒近況

2024三腳督他可能退選？　沈富雄：若成真我鼓掌

賴清德：是我選第一任「非蔡第三任」

更多熱門

相關新聞

媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

民進黨總統參選人賴清德近日首度接受媒體專訪，除了兩岸關係、政策的論述外，也透露與總統蔡英文私下的關係，也發討論。對此，媒體人羅旺哲8日就在臉書分析，賴清德這次專訪的目的就是希望能夠跟英系化解心結、然後撕掉自己給外界「台獨金孫」的標籤。

SUZUKI V-STROM 250SX日本開賣！

SUZUKI V-STROM 250SX日本開賣！

賴清德不認「台獨金孫」　國民黨團批：誰會相信他？

賴清德不認「台獨金孫」　國民黨團批：誰會相信他？

賴清德喊「台灣不屬於中華人民共和國」　黃暐瀚問：侯、柯支持否？

賴清德喊「台灣不屬於中華人民共和國」　黃暐瀚問：侯、柯支持否？

賴清德稱「一中原則將帶來戰爭」　侯友宜：別再自欺欺人

賴清德稱「一中原則將帶來戰爭」　侯友宜：別再自欺欺人

關鍵字：

賴清德麻生太郎日本

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面