和布娃娃交往「生3子」　27歲男宣布喜訊：我們結婚了

▲哥倫比亞一名男子宣布和布娃娃結婚。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

世界無奇不有，什麼稀奇古怪的事都可能發生，巴西有一名女子嫁給布娃娃，沒想到哥倫比亞也有類似案例。一名27歲男子和布娃娃女友生下了3個「孩子」，最近宣布結婚喜訊，讓人再次開眼界。

來自波哥大的克里斯帝安（Cristian Montenegro）過去和布娃娃未婚妻娜塔莉亞（Natalia）生下3個布娃娃小孩，因而登上頭條新聞，2人在社群平台紀錄生活點滴，近日宣布正式結婚。

透過影片可見，克里斯帝安穿著西裝，而娜塔莉亞穿著婚紗，他深情表示：「我們正開始一段新戀情，所以從現在開始，娜塔莉亞和我結婚了」，接著雙雙被砸蛋糕，臉上都是奶油，但他依舊獻上深情的吻，看起來十分甜蜜。

▲克里斯帝安和娜塔莉亞結婚。（圖／翻攝自TikTok）

據了解，克里斯帝安因為厭倦多年的單身，開始和娜塔莉亞約會，原本預計在去年結婚，但「兒子」意外的誕生，讓計畫延後。4月的時候，他坦言自己感到擔憂，因為娜塔莉亞頭痛昏倒，需要緊急治療，隨後救護車和醫護人員趕到，為其進行治療。

▲克里斯帝安曾聲稱娜塔莉亞昏倒而叫救護車。（圖／翻攝自YouTube）

影片中顯示，娜塔莉雅躺在救護車擔架上，克里斯帝安瀕頻崩潰：「我不希望她死，她是我孩子的母親，一切都會好起來的」，護理人員則回答：「我們要送她去醫院，檢查她的生命徵象，確定她沒事」，但同時似乎在努力忍笑。

事實上，克里斯帝安曾遭受不少人的異樣眼光和質疑，但他表明：「如果沒有她，我會比任何人都孤獨，現在我可以和娜塔莉亞一起看電視、談天說地，他們不知道我有多愛她」。

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