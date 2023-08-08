大二生打工薪水被母領光　沒錢吃飯還挨嗆「不爽告我」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，自己今年升上大學二年級，平時靠打工賺取生活費，沒想到母親竟然未經同意就將戶頭中的錢領光，得知他沒錢吃飯還說跟同學借就好，最後甚至嗆他「不爽就告我」，讓他超級傻眼，「這可以告嗎？」

▲原PO抱怨母親將戶頭中的錢領光，導致他沒錢吃飯。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」的文章中提到，他今年升大二，生活費全靠打工賺取，父母只幫忙出學費，然而，日前母親未過問就將他戶頭中的錢領光，現在才8月初，他就已經沒錢吃飯，母親卻要求他向同學借錢吃飯。

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原PO接著提到，雖然提款卡是在自己手上，但存摺和印章都在母親那邊，父親也不可能匯錢救急，因為父親的錢也是母親在管，「我媽沒問過我就把我戶頭的錢領光，她說她要用，不爽叫我告她，這可以告嗎？」

文章公開之後掀起網友熱議，部分網友支持原PO，認為如果文中內容是真的，那這位母親的行為確實不妥，應該提告保障權益，「刷新我三觀」、「輕重緩急分明，填飽肚子為重，每間學校都有急難救助申請，教務處詢問看看，別找同學借，欠人情也傷感情，打工帳戶會被母親盜領，找其他銀行辦新帳戶，以後打工錢匯到新帳戶，如要提告去警局報案即可」。

不過，也有另一派網友提出質疑，勸原PO先跟雙親理性溝通，「只有我覺得不能聽單方面說詞嗎？不是說不可能發生，但感覺大二不小了，感覺文章沒交代處理的方式或者沒溝通？」如果真的翻臉告下去，父親可能會挺母親，「我不太相信打工錢可以cover租金加學費，好好理性商量溝通才是上策吧」。

至於家人未經同意領取存款是否涉及犯罪，律師李郁霆、蔡如媚曾在個人網站撰文分享，家人盜領存款學理上有成立詐欺罪或竊盜罪兩種說法，法院見解是以詐欺說為主流，但不論是哪一種，這個狀況都有高度觸法的疑慮，只要當事人提告刑事，警察都會受理，所犯何罪就交給檢方和法院處理。