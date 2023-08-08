分析／賴清德訴求「非蔡英文第三任」　能甩執政包袱？

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德首度接受電視媒體專訪，面對在野黨喊出「政黨輪替」訴求，脫口撇清「蔡總統不是要選第三任，是我要選第一任」，引發關注。實際上，賴清德目前民調雖暫居領先態勢，卻始終停滯在3成5左右，無法突破4成，如何擺脫「討厭民進黨」的執政包袱，爭取更多泛綠基本盤外的中間選民支持，始終是輔選團隊思考的一大課題。

賴清德近日接受三立政論節目「鄭知道了」專訪，訪問內容昨（7日）深夜播出，這也是他正式參選總統以來，首度接受電視媒體專訪。訪談過程中，賴清德談及「政黨輪替」議題直言，現在不是總統蔡英文要選第三任，而是他要選第一任，「雖然政黨沒有輪替，但政權會改變」，他會傳承又創新，調整過去不足之處，並加強好的地方。

賴清德以「政權會改變」回應「如何說服選民政黨不輪替，台灣人民可以過得更好」的提問，恰好也凸顯了，蔡政府的執政包袱、中間選民找不到「為什麼要投賴清德」的理由，確實是他問鼎總統所面對的一大挑戰。畢竟，蔡政府執政7年多，留給後繼者的負債恐怕多於紅利，否則去年九合一選舉「討厭民進黨」氛圍不會發酵，進而重挫民進黨選情，更遑論日前還有上萬人上凱道對居住正義、司法改革發出怒吼。

綠營人士不諱言，在藍白陣營夾殺的情況下，賴清德雖然在民調保持領先，但始終無法突破4成，黨內也憂心，倘若選戰後期非綠陣營整合成功，或者出現藍白棄保效應，民進黨難保不會重蹈基本盤弱化、無法拓展中間選民支持的窘境。

賴清德一方面以「堅持蔡英文路線」固本，另一方面又要走出同溫層，訴求「我不是蔡英文第三任」，就是要展現他想要突破現狀的企圖心。例如在外交兩岸議題上，遵循蔡英文「四個堅持」，追加「和平繁榮四大支柱」論述；在民眾關切的居住正義議題，延續蔡政府社會住宅、包租代管、租金補貼的政績，加碼喊「8年拚50萬戶」；在現行社福政策框架中，拋出「健康台灣」目標，盼同步壯大各項醫療相關產業。

不過，這些立基於「蔡規賴隨」的政策藍圖，是否能成功說服民眾「賴清德能夠超越蔡英文」，同時具體回應民眾對執政黨的不滿，仍是未知數，面對選戰倒數158天，賴陣營步步為營，但如果僅僅是「蔡規賴隨」，還是會落入「討厭民進黨」的框架中，不足以突破現在支持度上的瓶頸。賴清德是否能證明自己能夠擺脫蔡英文執政的陰影，走出一條屬於自己的路，外界等著看。