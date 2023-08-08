傳屏南立委自縣府覓才　周春米賣關子：很快有人選

▲屏東縣長周春米今被問及人選話沒說死 。（資料照／屏東縣政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣第二選區（屏南）立委人選未決，原被點名的不分區立委莊瑞雄無意與無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳競爭，傳出可望自屏東縣政府團隊覓才，對此，屏東縣長周春米今（8日）受訪時並未正面回應僅說，近期很快就會有明確的人選，為大家一起來打拚。

網路媒體《Nownews》昨獨家報導，周春米已點頭答應，將在市府內部覓將力抗蘇震清之子，被點名潛在人選包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、民政處長徐富癸等人。

對此，周春米今天上午出席屏東地方行程時回應，目前照著黨的相關程序及相關規定走，上周民進黨2024大選提名策略小組決議，屏南立委人選將由小組成員與執政縣市首長討論，她後也依照通知進行討論，近期很快就會有明確的人選，大家一起為屏南來打拚。

民進黨大選提名策略小組上周達成共識，屏南選區將以徵召方式完成後續提名作業，交由提名策略小組成員，包括高雄市長陳其邁、立委王定宇、屏東縣前縣長潘孟安、黨秘書長許立明、行政院副院長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人，並徵詢周春米的意見，共同推舉適當之人選；時程方面，待下次提名策略小組會議討論後，送中執會同意徵召。