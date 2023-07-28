強風肆虐！澎湖天后宮旁百年老榕「吹折癱地」　燈籠全斷墜廟埕

記者陳洋、蔡怡萍／澎湖報導

杜蘇芮颱風今（28）日上午已從中國福建登陸，但暴風圈仍甩尾影響澎湖，帶來強風與降雨，澎湖天后宮旁的老榕樹也承受不住風雨侵襲、部分枝幹遭吹折倒地，整棵樹也被吹得凌亂，廟前的整片燈籠燈串全部掉在地上，而風雨目前仍在持續當中。

▲澎湖天后宮旁百年老榕受杜蘇芮影響，枝葉折斷倒地。（圖／記者陳洋翻攝，下同）



杜蘇芮颱風暴風圈雖持續減小，但外圍環流仍影響金門、澎湖，國定古蹟澎湖天后宮旁的百年老榕樹「敬老樹」，也受到強勁風雨吹襲，有枝幹遭折斷砸在地面，整顆樹也傾斜歪曲，而廟埕的燈籠串全部倒攤在地，場面凌亂，但幸好天后宮廟體沒有被砸到受損。

根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心今(28)日上午10時左右在中國福建沿海登陸，向北北西移動，颱風過去3小時強度略減弱、暴風半徑再從220公里縮小為200公里。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮強度減弱，暴風半徑縮小為200公里，台灣本島脫離暴風圈，暴風圈仍籠罩澎湖、金門，海上警報範圍維持台灣海峽、台灣北部海面，提醒本島雖脫離暴風圈，但沿海風浪仍大，各地有陣風和陣雨。澎湖預計最快下午脫離暴風圈，金門預估要等到傍晚前後解除警戒。

▲有民眾在風雨中幫忙清理倒塌掉落的樹枝。（圖／記者陳洋翻攝）