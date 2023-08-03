台中婦領百萬要買車卻說不出車款　警銀聯手擋下：被騙了啦

▲婦人要領百萬買車卻說不出車牌，警銀聯手阻止說被騙了啦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名71歲林姓婦人前天到郵局要領93萬4千元，行員關懷詢問用途，林婦答說要買車，行員羨慕的多問了一句「什麼樣的車？」林婦竟呆了幾秒，答不出來，員警獲報到場，經共同勸說下，林婦才放棄提款，不過，林婦始終未說出真正原因。

台中市警察局第二分局文正派出所警員楊子賢、戴伯仰，前往郵局五權分行，發現林婦領了近百萬現金，要買什麼車，購車證明等答不出來，不願出示手機訊息供員警查證，明顯就是被詐團的教戰手則騙得團團轉。

▲婦人深陷黃昏之戀，要匯2000美元解救被恐怖份子抓走的男網友。

在員警與行員耐心勸說並告知類似詐騙案例後，林婦才放棄提款，並通告家屬此事，不過，直到最後，林婦還是堅持不說出實情。

另一名67歲的曹姓婦人則是深陷黃昏之戀，在臉書上認識1個在夏威夷當兵的男網友，因為被調派到葉門打仗，結果在機場被恐怖份子抓走，需要支付2000美元，他才能脫險到台灣相聚。

曹婦一時意亂情迷，馬上衝到彰化銀行水湳分行匯款，，但被行員識破後，林婦愈解釋愈大聲，愈說愈激動，台中市警察局第五分局水湳派出所員警李源盛、林冠汶到場了解，原來又是典型的假交友真詐騙。

員警耐心勸導，詳訴種種假交友真詐騙案例後，曹婦經過警方及行員的一番努力下，曹婦最後恍然大悟，感謝警方及行員提醒，保住2000美元。