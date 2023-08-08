▲世界童軍大會在南韓登場，場地受酷暑、蚊蟲肆虐，接連傳出學童不適。（圖／翻攝自Facebook／中華民國童軍）

記者江采蓁／綜合報導

世界童子軍大露營近日在韓國舉行，傳出中暑、蚊蟲叮咬等問題，周三甚至可能有颱風來襲，負責督導童軍業務的教育部次長林明裕表示，中華民國童軍總會於7日上午10時將正式向大會請求撤離。對此，國民黨立委王鴻薇指出，現場各國駐外單位對於撤離拔營都有官方單位協助，但目前我國外交部都沒有消息，都是童軍總會自己找旅行社，她也喊話外交部「快動起來！別讓家長擔心，好嗎？」

王鴻薇指出，在南韓舉辦的4年1度的世界童子軍大會1日在南韓全羅北道新萬金營地登場，上周五傳出淹水泥濘、高溫中暑等問題，各國紛紛撤離拔營，我國1600多名團員也決定全部撤離，但有家長電話向她陳情，表示目前現場狀況混亂，除了分會不能拿定主意，總會目前也還在協調各式方案，甚至一度傳出可能留在現場等待救援，但周三可能颱風來襲，營區還有淹水前例，讓在台灣的家長十分憂心。

王鴻薇提到，根據家長轉述，現場各國駐外單位對於撤離拔營都有官方單位協助，美方提供美軍基地暫時收容，英國更是早早決定撤離，如因颱風不能及時撤離，也找好相關住宿地點，但目前外交部這部分沒有消息，對於1600多人臨時撤離的機票、住宿，都沒有協助，目前都是童軍總會自己找旅行社。

對此，王鴻薇表示，她詢問外交部的結果是，外交部稱事情發生三天，駐韓代表梁光中4日前往探視團員身體，提供2000瓶水，她算了一下，這次團員高達1600多人，平均一個人喝1.3瓶；外交部也回覆她，童軍總會副秘書長張文鑫表達對代表處的感謝。

但王鴻薇直言，「除此之外，我不曉得代表處還做了什麼？」，1600多人的機票有沒有協助呢？如果颱風周三真的來臨，颱風備案是什麼？如果1600人沒有辦法離開韓國，外交部可不可以協助找短期住宿？這些外交部都沒有答案給她。她不禁憂心喊話， 2000瓶礦泉水應該很快就喝光了，外交部趕快動起來，讓焦急的家長們能夠放心，好嗎？