波羅的海三國國會外委會今訪台　將拜會蔡英文、陳建仁

▲波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團今天清晨抵達台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團今（6日）抵達台灣，將進行為期6天的訪問。外交部說明，訪團此行將晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁等政要，台灣與波海三國同樣面臨極權主義國家的軍事威脅、網路攻擊、假訊息及認知作戰，樂見各方增進合作交流。

訪問團由愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、立陶宛國會外交委員會主席帕季格 （Žygimantas Pavilionis）及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和（Rihards Kols）聯合組成。

外交部說明，訪團此行將晉見蔡英文、拜會陳建仁、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴，另將拜會數發部及國內智庫專家學者，此外，也將進行文化參訪及科技體驗，藉由實地訪察，及直接與我國政府高層官員與專家學者深入對話，針對強化雙邊關係及亞歐區域安全連結等議題充分交換意見。

外交部指出，台灣與波海三國擁有長期科技及學術合作基礎，近年雙邊關係更卓具進展，尤其波海三國本年在世界衛生大會期間都直接或間接為我執言，勇於表達支持台灣有意義的國際參與，外交部表達高度感謝及肯定，此外，台灣與波海三國同樣長期面臨極權主義國家的軍事威脅、數位領域的網路攻擊、假訊息及認知作戰等，外交部樂見各方增進合作交流，共同因應威權體制威脅，強化民主同盟及互惠關係。

外交部表示，台灣與波羅的海三國是共享民主、自由及人權等價值的夥伴，相信此行將增進訪團對我國、台海情勢及亞歐區域安全連結的瞭解，促進各領域友好合作關係。