侯友宜將提能源政策　綠委點關鍵：侯已下定決心被深藍綁架

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜明（9日）將提出能源政策規劃，他日前一改過去對核能議題遲疑態度，並表示「核能就是我的選項」，引發討論。對此，民進黨團8日回應，以他過去的發言來說，侯友宜不會再抵抗深藍、已經下定決心被綁架，侯應該說明兩個問題：第一、哪一個縣市願意放核廢料？第二、為何現在要評估當年說的「假議題」？

洪申翰表示，以他過去的發言來說，侯友宜不會再抵抗深藍、已經下定決心被綁架，他如果要提出核電延役的政策，應該說明幾個問題，他過去當新北市長很在意核廢料放哪，如果再來要主張核電延役，請問核廢料要放在哪裡？當他主張延續性使用核電，請問哪一個縣市願意存放核廢料？現在多數縣市都是國民黨執政，哪一個縣市願意放核廢料？

洪申翰分析，按照侯友宜講法，他可能要重啟核四評估，過去公投時侯友宜說核四是假議題，為何當年是假議題，現在卻要評估假議題，這是虛晃一招嗎？還是要跟深藍族群交代？

洪申翰表示，如此重要的公共能源政策，適合只是為了討好某個族群嗎？侯友宜若要公布能源政策，應該回答兩個問題，第一、核廢料要放哪個縣市？第二、為何現在要評估他當年所說的「假議題」？