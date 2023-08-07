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明年度「退休金有望調漲」這群人受惠　銓敘部正面回應

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲行政院及考試院已針對明年度的退休金調整，編列相關預算。（圖／記者劉維榛攝）

文／中央社

銓敘部今天說，近2年物價指數快速累增，為使公務人員退休所得能適足反應，行政院及考試院已規劃在明年度預算編列預為因應，一旦達到法定要件，就會啟動調整程序，請退休公務員放心。

銓敘部透過新聞稿指出，針對網路論壇4日登載，「退撫基金大賺，請還退休軍公教一點公道」文章，指明年軍公教調薪，卻不包含退休軍公教人員，退撫基金大賺，規模也越來越大，證明年改是錯誤的，政府應讓退休軍公教人員跟著現職人員調薪。

銓敘部表示，政府從民國107年7月1日起，實施各項公務人員年金改革措施，主要是為了使公務人員退休所得趨於合理，並確保退撫基金及年金制度永續，一方面採循序漸進方式，逐年合理調整退休所得。

銓敘部指出，另一方面，將改革所節省的退撫經費支出，全數挹注退撫基金，至今節省退撫經費支出挹注退撫基金金額，累計已達新台幣1600億元，確實已達成退撫基金得以維持一個世代財務穩健的階段性改革目標。

▲▼銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

▲銓敘部對於退休金調整機制做出回應。（資料照／記者李毓康攝）

銓敘部說，隨著112年7月1日以後初任公務人員，改適用個人專戶制退撫制度，考量現行退撫基金財務仍須另由政府編列預算撥補，因此目前各項改革措施仍予維持，以確保改革目標得以落實。

銓敘部指出，年金制度要永續經營，要考慮的因素很多，包括財務精算結果、退撫基金收支營運及政府撥補預算等。

銓敘部說，至於退休公務人員的月退休金，依法已不再隨著現職人員待遇調整而調整，而改依公務人員退休資遣撫卹法規定，在中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整。

銓敘部表示，如果物價指數累計成長率確實已達5%幅度時，銓敘部將立即啟動調整機制，並依退撫法施行細則第103條規定，與教育部、國防部共同組成專業評估小組。

銓敘部指出，同時將聘請財經領域專家學者，提供專業意見，在充分考量物價指數累積變動對於定期退撫給與領受人影響的前提下，決定調整比率，程序公開透明，以保障領受人權益。

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