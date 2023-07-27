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年金改革引發「公務員跳船潮」？他嘆5年換來均貧　銓敘部回應了

▲▼銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

年金改革已進入了第5年，不過民眾黨立委張其祿認為，軍公教福利被大砍的結果，勞工族群的福利也並未提升，「沒有人因此變得更好」；甚至因為物價上漲及通膨影響，反而軍公教及勞工族群一同走向了「均貧」，也因此造成軍公教人員流失，各種國考報考人數逐年下降。對此，考試院銓敘部今（27日）也做出回應。

張其祿指出，民進黨執政7年多來，沒有人變得更好，這幾年來勞工及軍公教族群對立還加深了。而勞、健保改革也沒有進展，甚至繼續靠公帑挹注延後破產，挹注年金改革及勞健保撥補的資源，卻又遠低於多次、總額超過2兆的特別預算，甚至少低於撥補台電的公務預算1500億及疫後特別預算500億，形同拿納稅人的錢劫貧濟富。

▲▼大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委張其祿詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲張其祿認為，年改已進入第5年，但沒有人因此變得更好。（圖／記者湯興漢攝）

對此，銓敘部說明，軍公教人員自107年7月1日起至111年底，年金改革節省經費挹注公務人員退休撫卹基金金額累計已達1600億元，有效改善退撫基金收支失衡情形；112年7月1日以後初任公務人員之個人專戶制退撫制度，採行多層次年金，其第一層實施公保年金維持確定給付制，給予終身給付保障。

銓敘部指出：政府自107年7月1日起實施各項公務人員年金改革措施，主要目的是為了使公務人員的年金制度設計趨於合理並確保退撫基金財務穩健。依照軍公教人員退休資遣撫卹法律規定，政府年金改革所節省的退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，自107年7月1日起下半年迄今，累計節省退撫經費支出挹注退撫基金金額累計已達1,600億元。

銓敘部表示，同時透過逐年合理調整退休所得等年金改革措施，公務人員退撫基金用罄年限已有效延後至140年，確實已達成退撫基金得以維持一個世代（25年至30年）財務穩健的階段性改革目標。

銓敘部另指出，關於今年7月1日施行的公務人員個人專戶制退撫制度，適用對象是112年7月1日以後的初任公務人員，並不適用現職公務人員，因此，對於現職年資較淺的公務人員而言，其退撫權益尚不致於因個人專戶制退撫制度的實施而受到影響。

另外，對於適用個人專戶制退撫制度的初任公務人員，採行二層年金保障，其第二層職業年金採確定提撥制，可自主投資（將設計多元化投資標的組合供初任人員選擇，如選擇風險最低的投資標的組合，由政府保證最低收益）累積退休金，於第一層公保年金採確定給付制可支領終身。同時針對因公命令退休，以及在職亡故公務人員的遺族撫卹給與，均適用現行規定的給與標準，善盡政府照顧責任，期維持現職及初任人員間權益之衡平。

銓敘部強調，退休制度僅為人事制度之一環，尚包括待遇、福利、陞遷等制度，均可能影響人才職業的選擇。且個人專戶制退撫制度僅退休金財務來源和給付方式改變，政府應盡照顧責任則承襲現行退撫制度，從此角度觀之，個人專戶制退撫制度，對於公務人員還是有相當程度的吸引力，也不會引發公務人員跳船潮。

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