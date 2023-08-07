政黨不輪替過更好？　賴清德：是我選第一任「非蔡第三任」

▲總統蔡英文（右）與副總統賴清德（左）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出。賴清德在專訪過程中表示，有些人希望「換一個政黨」，不過，他希望選民在決定的時候能夠思考一點：不是總統蔡英文要選第三任，而是自己要選第一任。

時事評論員鍾年晃在專訪過程中詢問賴清德，民進黨已經執政快8年了，現在20歲的選民從10幾歲懂事以來就是民進黨執政，再加上在野黨喊出「政黨輪替」口號或「下架民進黨」，或操作「討厭民進黨」，如何說服選民政黨不輪替，台灣人可以過得更好？

賴清德說，民進黨執政8年有一些建樹，當然一定也有很多民眾不滿意的地方，這也是蔡英文在全代會所說的，民進黨是勇於反省檢討改進的政黨，固然有許多人會有「當了8年換一個政黨做做看」這樣的想法，但他期待選民能夠看看，目前台灣正處於非常複雜的一個國際情勢裡面，哪一個政黨所提出的方向比較能夠幫助台灣。

賴清德說明，經過多年來蔡英文的努力，將兩岸、外交、國防調整到最適宜的方向；有一個想法是「（民進黨）當了8年我希望換一個政黨，然後改變另外一個方向」，不過，他希望選民在決定的時候能夠思考一點：「蔡總統不是要選第三任，是我要選第一任」。

賴清德說，雖然政黨沒有輪替，但政權會改變，他會傳承又創新，這也就是蔡英文所提到的，在她的任內做的不足的地方，自己會來調整，做得好的地方還要再加強，自己也會加強，希望能夠持續。