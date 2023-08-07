府城創新崛起企業共創復甦　2023疫後全球經濟趨勢講座登場

▲「2023創新崛起共創復甦~疫後全球經濟趨勢講座」台南登場，前台南市長、現任台灣國家智庫財團法人商業發展研究院董事長許添財等人，共同分享疫後全球經濟發展的趨勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市經發局攜手與曾子南文化基金會、台南市中小企業榮譽指導員協進會，7日下午在台南市新吉工業區國際會議廳，聯合主辦「2023創新崛起共創復甦~疫後全球經濟趨勢講座」，邀請前台南市長、現任台灣國家智庫財團法人商業發展研究院董事長許添財、經濟部中小企業處處長何晉滄、及前資誠聯合會計師事務所南台灣所長劉子猛，共同分享疫後全球經濟發展的趨勢。

講述時下最風行的AI浪潮，對於企業經營如何因應及具有的新思維，以及分別就公部門及企業界的視角，來探討後疫情時代，政府施政的振興策略及企業永續傳承的趨勢，獲得各企業界菁英及民眾踴躍報名出席。此次講座共有多達43個企業協會及民間團體參與協辦，可謂企業界盛事，近3百餘人參加，會場座無虛席，與會人員反應十分熱烈。

首先由台南市經濟發展局蕭富仁副局長代表致詞勉勵，說明期望台南市能延續原有基礎開拓廣大市場商機、提振更多在地企業投入創新研發的意願與速度，並藉由持續不斷創新，實現永續發展之理念，讓台南迎向下一個400年。

接著由曾子南文化基金會曾王君董事長說明基金會宗旨及使命，並介紹3位主講人的背景及演講主題。此外，台南市中小企業榮譽指導員協進會李航會長，除對該協進會的服務宗旨做一闡述外，並就如何協助中小企業在經營上遭遇各種問題時，提供作為企業間或與政府相關單位溝通橋樑的角色加以說明，以有助於迅速解決問題。最後，再由安南區魏文貴區長表達各主協辦單位，對於提昇台南在地企業的創新發展所做的努力，表達感謝之意。

開場演講由前台南市長、現任台灣國家智庫財團法人商業發展研究院董事長許添財打頭陣，對於時下最火熱的AI精闢解說外，也說明AI將影響所有產業的發展，更明確指出AI更是網路科技力運用競爭的決勝因素，當今企業領導人不能不懂AI技術，而台灣數位經濟及其相關的數位產業與貿易發展，仍相對落後於其他已開發國家，必須急起直追才行。

第2次由經濟部中小企業處處長何晉滄就疫情過後全球局勢變遷，而導致中小及新創企業所面臨的挑戰與機會，說明由政府部門透過擬定中小企業整體競爭力提升方案(提升在地幸福、完善新創生態、強化財務健全、發展創新應用、催化數位升級、促進低碳轉型..等)，及疫後振興條例，藉以協助中小、新創企業能適應新的經營環境轉變。第三場次再由前資誠聯合會計師事務所南台灣所長劉子猛，講述後疫情時代，家族企業永續傳承的趨勢，分析台灣家族企業當前所面臨的挑戰，及建議如何善用股權工具，以確保家族企業經營傳承。

曾子南文化基金會董事長曾王君會後表示，後疫情時代人類的生活出現結構性的變化，包括數位化的發展、全球化轉變的議題、企業的永續發展、以及政府如何調整政策作為，這些都是身為現代人需要關心的課題，此次講座邀請具有實務經驗的及公部門首長及傑出企業家，分享與探討全球經濟發展趨勢，希望能帶給企業界及民眾的應用及省思。