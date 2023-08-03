台南市家庭教育中心和中華醫大　攜手舉辦「身心健康一起GO！」講座

▲「身心健康一起GO！」系列講座免費入場、內容豐富多元，歡迎民眾到場為身心靈充電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家庭教育中心和中華醫事科技大學攜手舉辦2023年「身心健康一起GO！」系列講座， 8月5日起連續6個週末上午10時在台南市文化中心舉行，首場邀請衛福部嘉南療養院顏世卿醫師主講「腦內乾坤」，男女性的大腦結構有什麼不同嗎？大腦結構差異對日常生活又有什麼影響？歡迎民眾踴躍到場免費聆聽。

台南市家庭教育中心延續過去多年來推動公益講座，拓展市民在健康管理和健康促進的視野，進而建立正確的觀念，與中華醫大共同舉辦「身心健康一起GO！」講座，邀請大家在疫情解禁後，踴躍走出來參加活動為身心增能。

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112年「身心健康一起GO！」系列講座總共有6場，8月5日起連續6週的週六上午10時至12時10分，在台南市文化中心國際會議廳地下一樓多功能會議室，邀請專家暢談健康相關議題。

各場次主講人和講題分別是：8月5日衛福部嘉南療養院顏世卿醫師演講「腦內乾坤」，從男女性的大腦結構去探討說明大腦跟性與性別的關係；8月12日由台南市立醫院泌尿科張廷瑞醫師主講「滴水不漏－談不同性別泌尿道疾病防治」，教大家了解泌尿系統保健與常見疾病如何防治；8月19日成大醫院皮膚科劉威廷醫師邀以「猛男靚女看整型醫療的得與失」為題，暢談現代人的審美觀造就醫療美容的盛行，懷抱瘦身或整型、醫美的消費者應有正確的認知；8月26日由健康律動專業級教練陳淑芬帶大家「動動滋動滋－健康搖擺『趣』」，指導民眾健康體適能居家簡易運動。

9月2日由前台南市政府消保官、現任台南市議會法規研究室傅然煇主講「網購防騙與求償」，教大家如何預防被騙及權益損失如何求償的撇步；9月9日由成大醫院護理部專科護理師陳立耀分享「營造性別友善醫療身心更健康」，以個人經歷暢談男性護理師的甘與苦，以及推動性別友善醫療環境的現況。

「身心健康一起GO！」系列講座內容豐富多元，每場講座均安排時間開放民眾提問，與講者近距離互動交流，解答民眾的疑問，建立正確知識以提高學習效益。為鼓勵大家踴躍參加，前10名入場者可獲贈早鳥紀念品，此外，本講座可登錄公教人員及在職人士研習時數證明。