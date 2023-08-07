　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」只有1天

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

爸爸辛苦了！為慶祝父親節，有超商特意於門市祭出「指定咖啡買2送2」限定優惠，加碼APP也有咖啡買10送10好康，通通不能放過，8月8日限定1天開跑。

OK mart父親節限定優惠來了，8月8日限時1天於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」，至8月13日前還有「西西里咖啡單杯8折」等喝；另，8月8日當天也加碼於OK mall推出「大杯莊園級美式／拿鐵買10送10」，並開放寄杯、冷熱互換，再送OK point888點，把握機會囤。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家父親節限定咖啡飲品優惠一次看。

另，全家也祭出父親節限定2大超殺咖啡飲品優惠，包括8月8日起至8月22日於全門市爽喝「Let’s Café單品咖啡同品項第2杯8元」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，上限10杯，期間購買單品咖啡還送杯墊1個，每店限量88個，送完為止。

還有APP隨買跨店取限定「6組人氣飲品下殺6折」優惠，優惠品項包括大杯特濃經典美式27杯、大杯特濃經典拿鐵23杯、私品茶40元系列37杯、私品茶55元系列27杯、酷繽沙系列23杯及Fami!ce霜淇淋30入，通通只要888元就能買到，8月8日至10日限時3天搶，每品項每人限購2組，可兌換期限至2024年6月30日。

  【你可能也想看】

►注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握
►隱藏版優惠要搶！　超商「9元霜淇淋」限定10天送
►有大薯、麥克雞塊！　麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

ET快訊
強颱「朵拉」境外移入！　下周跨越換日線
亞冠賽中華隊賽程出爐！
快訊／房東要漲1000　新北男「讓你變凶宅」引爆身亡
快訊／鄧福如生了！　HowHow當二寶爸
快訊／1000萬元交保　女議長辭了
快訊／溺水有女子尖叫　大咖男星在場衝去幫CPR
粉絲怒花4000遭敷衍！　三上悠亞「避談成人展」
女大生練車身亡！夢想當英文老師　校方遺憾：她已找到工作
成人展勿帶違禁品　「麥芽牛乳」被沒收了！老司機曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本演歌霸主　2023細川貴志「激昂的歌聲」 演唱會

筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」只有1天

【廣編】戰國策傳播集團品牌2.0「全新LOGO、品牌識別」亮相　10大優勢開啟影響力大門

注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握

明天衝！超商搶喝「8元咖啡」　加碼囤6大飲品組合下殺6折

穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

買貴退價差、AI食譜超狂！　賣場APP「2大隱藏版功能」悄上線了

有大薯、麥克雞塊！　麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

超商「美式、拿鐵買6送6」今天限時搶！　還能寄杯、互換冷熱

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

日本演歌霸主　2023細川貴志「激昂的歌聲」 演唱會

筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」只有1天

【廣編】戰國策傳播集團品牌2.0「全新LOGO、品牌識別」亮相　10大優勢開啟影響力大門

注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握

明天衝！超商搶喝「8元咖啡」　加碼囤6大飲品組合下殺6折

穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

買貴退價差、AI食譜超狂！　賣場APP「2大隱藏版功能」悄上線了

有大薯、麥克雞塊！　麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

超商「美式、拿鐵買6送6」今天限時搶！　還能寄杯、互換冷熱

世大運「越級打怪」　T1職籃海神3星震撼教育收穫大

電腦也能選葡萄！AI測葡萄成熟度　虎科大奪旺宏金矽獎應用銅獎

台東大學特教系結合台東縣輔具中心　舉辦師資培訓+教育訓練

吃巧克力沒用啦！醫無奈曝「經痛背後真相」：1狀況快就醫

廟會女神確診罕病「驗出特殊抗體」　住院打標靶藥物花六位數

柯辦發言人＋1！曾角逐國民黨議員初選　民眾黨擬提她披白袍戰蘆洲

警察接無聲報警電話怕出事　衝到動物園發現「猴子打的」

18層樓高盪鞦韆　少年玩遊樂設施「時速110km撞金屬架」當場死亡

苗栗7年未有登革熱破功！軍人疑回台南染疫　全面監測700官士兵

號碼養20多年終於等到　女用「家人生日」爽中600多萬元大獎

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

消費熱門新聞

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

好市多明起換聯名卡了！超殺回饋一次看

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

明天衝！超商搶喝「8元咖啡」

肯德基連續5天「下殺54折」！

新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場！

快來選出喜歡的顏色　為穿衣指點迷津

超商大杯美式／拿鐵買2送2只有1天

賣場APP2大隱藏版功能悄上線了！

全台通路「超殺優惠」懶人包

比半價划算！達美樂四喜披薩下殺

限定10天！超商豪送限量9元霜淇淋

超商隱藏版聖代冰2門市限定吃！

更多熱門

相關新聞

明天衝！超商搶喝「8元咖啡」

明天衝！超商搶喝「8元咖啡」

父親節快樂！有超商祭出「2大超殺咖啡優惠」，有「指定咖啡第2杯8元喝」、「6大咖啡飲品冰品組合下殺6折」等，且通通開放寄杯，8月8日起限時開跑，趕緊先來筆記時間。

父親勇敢的步伐　拿出勇氣迎逆境

父親勇敢的步伐　拿出勇氣迎逆境

麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

新北最高景觀餐廳商業午餐小菜吃到飽

新北最高景觀餐廳商業午餐小菜吃到飽

平均背貸1691萬　台北爸爸壓力山大

平均背貸1691萬　台北爸爸壓力山大

關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡.優惠全家OK mart父親節

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面