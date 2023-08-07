筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」只有1天

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

爸爸辛苦了！為慶祝父親節，有超商特意於門市祭出「指定咖啡買2送2」限定優惠，加碼APP也有咖啡買10送10好康，通通不能放過，8月8日限定1天開跑。

OK mart父親節限定優惠來了，8月8日限時1天於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」，至8月13日前還有「西西里咖啡單杯8折」等喝；另，8月8日當天也加碼於OK mall推出「大杯莊園級美式／拿鐵買10送10」，並開放寄杯、冷熱互換，再送OK point888點，把握機會囤。

▲全家父親節限定咖啡飲品優惠一次看。

另，全家也祭出父親節限定2大超殺咖啡飲品優惠，包括8月8日起至8月22日於全門市爽喝「Let’s Café單品咖啡同品項第2杯8元」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，上限10杯，期間購買單品咖啡還送杯墊1個，每店限量88個，送完為止。

還有APP隨買跨店取限定「6組人氣飲品下殺6折」優惠，優惠品項包括大杯特濃經典美式27杯、大杯特濃經典拿鐵23杯、私品茶40元系列37杯、私品茶55元系列27杯、酷繽沙系列23杯及Fami!ce霜淇淋30入，通通只要888元就能買到，8月8日至10日限時3天搶，每品項每人限購2組，可兌換期限至2024年6月30日。